У Кременчуці дитина отримала травму хребта в парку розваг: малятко у важкому стані

У Кременчуці 12-річна дівчинка отримала травму хребта і шиї в місцевому парку розваг. Дитина стрибала на батуті ввечері в понеділок, 26 липня, в парку "Придніпровський".
Як повідомляє "Кременчуцька газета", на місце події викликали швидку медичну допомогу і дівчинку оперативно доставили в дитячу міську лікарню.
Медики травматологічного відділення діагностували у дитини травму шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта та компресійний перелом тіла. Стан потерпілої оцінюється як середньої тяжкості.
Причиною падіння дитини могла стати нестійка конструкція розваги або порушення правил безпеки.
Якщо батут не був ретельно закріплений або встановлений з порушенням вимог безпеки, то за травму дитини відповідатиме власник цієї розваги.
Юристи рекомендують визначити батькам власника території, де стоять несправні ігрові елементи, а також власника даної розваги.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист пояснила батькам, хто повинен відповідати за травми на дитячих майданчиках.
А також ми писали про те, що у Чернівцях дитина отримала важкі травми під час стрибків на батуті.