У Кременчуці дитина отримала травму хребта в парку розваг: малятко у важкому стані

У Кременчуці 12-річна дівчинка отримала травму хребта і шиї в місцевому парку розваг. Дитина стрибала на батуті ввечері в понеділок, 26 липня, в парку "Придніпровський".

Як повідомляє " Кременчуцька газета ", на місце події викликали швидку медичну допомогу і дівчинку оперативно доставили в дитячу міську лікарню.

Якщо батут не був ретельно закріплений або встановлений з порушенням вимог безпеки, то за травму дитини відповідатиме власник цієї розваги.

Медики травматологічного відділення діагностували у дитини травму шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта та компресійний перелом тіла. Стан потерпілої оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист пояснила батькам, хто повинен відповідати за травми на дитячих майданчиках.

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