У Кременчуці дитина отримала травму хребта в парку розваг: малятко у важкому стані
У Кременчуці 12-річна дівчинка отримала травму хребта і шиї в місцевому парку розваг. Дитина стрибала на батуті ввечері в понеділок, 26 липня, в парку "Придніпровський".
Як повідомляє "Кременчуцька газета", на місце події викликали швидку медичну допомогу і дівчинку оперативно доставили в дитячу міську лікарню.
Медики травматологічного відділення діагностували у дитини травму шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта та компресійний перелом тіла. Стан потерпілої оцінюється як середньої тяжкості.
Причиною падіння дитини могла стати нестійка конструкція розваги або порушення правил безпеки.
Які батути безпечні
- Батут повинен стояти на рівній поверхні, на відстані 2,5-3 метрів від дерев, проводів та інших конструкцій
- Якщо в комплекті з батутом немає спеціальної захисної сітки, то її потрібно придбати та встановити окремо. Це мінімізує ризик падіння і травмування.
- На батуті одночасно може стрибати тільки одна людина, стрибки відразу декількох дітей одночасно підвищують ризик падіння і травм.
- Під час стрибка потрібно знаходиться в центрі батута і не намагатися повторювати трюки з інтернету.
- Не можна стрибати на батуті після дощу, оскільки поверхня буде слизькою і небезпечною.
- На батут не варто допускати дітей до 3 років. А дітей більш старшого віку - не можна залишати без нагляду.
Хто відповість за травму дитини в парку розваг
Якщо батут не був ретельно закріплений або встановлений з порушенням вимог безпеки, то за травму дитини відповідатиме власник цієї розваги.
Юристи рекомендують визначити батькам власника території, де стоять несправні ігрові елементи, а також власника даної розваги.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист пояснила батькам, хто повинен відповідати за травми на дитячих майданчиках.
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