В Кременчуге медики спасают 4-летнего ребенка: выпил 64 таблетки!

Сообщается, что в реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг около часу ночи 30 ноября привезли 4-летнего ребенка.

Медики диагностировали у малыша сильное медикаментозное отравление. Состояние ребенка очень тяжелое.

Как рассказала мама мальчика, якобы сын выпил таблетки в количестве 64 штук.

Каким образом, ребенок смог проглотить такое количество таблеток и где находились в этот момент взрослые – на данный момент не уточняется.

Как уберечь ребенка отравлений таблетками

Дети часто пытаются попробовать на вкус то, что находят дома или в гостях. Таблетки их привлекают, так как часто они похожи на конфеты.

Все отравления медикаментами происходят по вине родителей, которые не убрали препараты в недоступное место и оставили ребенка без присмотра.

Также родители забывают объяснять детям, что таблетки брать и пробовать категорически нельзя.

Об отравлении родители обычно узнают не сразу, а после того, как начали проявляться симптомы. Обычно это происходит после того, как препарат попал в кровь.

Симптомы могут быть разные и это зависит от того, какой препарат ребенок проглотил, в каком количестве. Даже обычные витамины могут вызвать опасное состояние.

На что нужно обратить внимание сразу:

Внезапная вялость и сонливость

Резкое возбуждение и напряженность

Расширенные зрачки, горят щеки

Обильное потоотделение

Рвота и понос

Поверхностное дыхание или редкое и глубокое

Медики отмечают, что при появлении таких симптомов нужно немедленно вызывать скорую медицинскую помощь.

А до приезда врачей выяснить, каким препаратом произошло отравление, сколько таблеток ребенок успел проглотить.

Также можно вызвать рвоту у ребенка. Но тут нужно знать, чем именно отравился ребенок. При отравлении кислотой и щелочью – рвоту вызывать нельзя.

И нельзя этого делать, если ребенок теряет сознание – рвотные массы могут попасть в легкие.