У Кременчуці медики рятують 4-річну дитину: випила 64 таблетки!

У Кременчуці Полтавської області медики рятують чотирирічну дитину, яка проковтнула велику кількість таблеток. Малюк у важкому стані.
Про це повідомляють у виданні "Кременчуцька газета"з посиланням на оперативні служби міста.
Повідомляється, що в реанімаційне відділення дитячої лікарні міста Кременчук близько першої години ночі 30 листопада привезли 4-річну дитину.
Медики діагностували у малюка сильне медикаментозне отруєння. Стан дитини дуже важкий.
Як розповіла мама хлопчика, нібито син випив таблетки в кількості 64 штук.
Яким чином, дитина змогла проковтнути таку кількість таблеток і де знаходилися в цей момент дорослі - на цей момент не уточнюється.
Діти часто намагаються спробувати на смак те, що знаходять вдома або в гостях. Таблетки їх приваблюють, бо часто вони схожі на цукерки.
Всі отруєння медикаментами відбуваються з вини батьків, які не прибрали препарати в недоступне місце і залишили дитину без нагляду.
Також батьки забувають пояснювати дітям, що таблетки брати та пробувати категорично не можна.
Про отруєння батьки зазвичай дізнаються не відразу, а після того, як почали проявлятися симптоми. Зазвичай це відбувається після того, як препарат потрапив в кров.
Симптоми можуть бути різні й це залежить від того, який препарат дитина проковтнула, в якій кількості. Навіть звичайні вітаміни можуть викликати небезпечний стан.
На що потрібно звернути увагу відразу:
Медики відзначають, що при появі таких симптомів потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу.
А до приїзду лікарів з'ясувати, яким препаратом сталося отруєння, скільки таблеток дитина встигла проковтнути.
Також можна викликати блювоту у дитини. Але тут потрібно знати, чим саме отруїлася дитина. При отруєнні кислотою і лугом – блювоту викликати не можна.
І не можна цього робити, якщо дитина втрачає свідомість – блювотні маси можуть потрапити в легені.
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