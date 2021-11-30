У Кременчуці медики рятують 4-річну дитину: випила 64 таблетки!

Повідомляється, що в реанімаційне відділення дитячої лікарні міста Кременчук близько першої години ночі 30 листопада привезли 4-річну дитину.

Медики діагностували у малюка сильне медикаментозне отруєння. Стан дитини дуже важкий.

Як розповіла мама хлопчика, нібито син випив таблетки в кількості 64 штук.

Яким чином, дитина змогла проковтнути таку кількість таблеток і де знаходилися в цей момент дорослі - на цей момент не уточнюється.

Як уберегти дитину отруєнь таблетками

Діти часто намагаються спробувати на смак те, що знаходять вдома або в гостях. Таблетки їх приваблюють, бо часто вони схожі на цукерки.

Всі отруєння медикаментами відбуваються з вини батьків, які не прибрали препарати в недоступне місце і залишили дитину без нагляду.

Також батьки забувають пояснювати дітям, що таблетки брати та пробувати категорично не можна.

Про отруєння батьки зазвичай дізнаються не відразу, а після того, як почали проявлятися симптоми. Зазвичай це відбувається після того, як препарат потрапив в кров.

Симптоми можуть бути різні й це залежить від того, який препарат дитина проковтнула, в якій кількості. Навіть звичайні вітаміни можуть викликати небезпечний стан.

На що потрібно звернути увагу відразу:

Раптова млявість і сонливість

Різке збудження і напруженість

Розширені зіниці, горять щоки

Рясне потовиділення

Блювота і пронос

Поверхневе дихання або рідкісне і глибоке

Медики відзначають, що при появі таких симптомів потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу.

А до приїзду лікарів з'ясувати, яким препаратом сталося отруєння, скільки таблеток дитина встигла проковтнути.

Також можна викликати блювоту у дитини. Але тут потрібно знати, чим саме отруїлася дитина. При отруєнні кислотою і лугом – блювоту викликати не можна.

І не можна цього робити, якщо дитина втрачає свідомість – блювотні маси можуть потрапити в легені.