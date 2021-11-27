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В Черкассах малыш получил ожоги головы после плановой операции: детали скандала

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Черкассы, Суббота 27 ноября 2021 10:14
В Черкассах малыш получил ожоги головы после плановой операции: детали скандала В Черкассах на операции травмировался мальчик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черкассах трехлетнему ребенку должны были сделать операцию по удалению нароста с уха. Но так этого и не сделали, но мальчика привезли в палату с ожогами головы.

Об этом сообщает ТСН.

Дело в том, что во время хирургического вмешательства в операционной начала искриться аппаратура и травмировала ребенка.

По словам родителей, во время операции у медиков, якобы, начала искриться аппаратура и от этого могла загореться постель, на которой лежал ребенок под анестезией.

Врачи опровергают это и говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.

"Никакого пожара не было. Это реакция ребенка на хирургическое вмешательство. Мы ему прокапали антибиотики", - рассказал лечащий врач ребенка.

Трехлетний малыш постепенно пришел в себя после анестезии. Теперь ему ставят капельницы для восстановления. Родители хотят довести дело до конца, но операцию будут проводить в другой больнице.

Как мы ранее писали, в Днепре провели уникальную операцию младенцу.

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