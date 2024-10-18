Перлова крупа з м'ясом: рецепт смачнючої страви з простих продуктів

Перлова каша - один з популярних гарнірів в Україні. Зазвичай перлову крупу відварюють окремо, підсолюючи та заправляючи маслом. Але можна приготувати з перловки ситну кашу, яка трохи нагадуватиме плов.

Про те, як готувати перлову кашу з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для перловки з м'ясом

Для того, щоб приготувати ситну та смачну перлову кашу, треба ці продукти:

вода - 1,5 л

свинина - 500 г

крупа перлова -350 г

цибуля - 2-3 шт.

морква - 2 шт.

олія - 2-3 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

сушений часник - до смаку

солодка паприка - 1 ч. л.

зелена цибуля - до подачі

Як готувати перлову кашу з м'ясом

Щоб зробити перлову кашу смачною, спочатку крупу потрібно промити декілька разів під проточною водою, доки рідина не буде чистою.

Моркву потрібно помити, почистити від шкірки та нарізати соломкою. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики, щоб приготувати засмажку. Свинину треба нарізати на невеликі шматочки однакового розміру.

В казанець або каструлю з товстими стінками перекладіть промиту перлову крупу. Залийте перловку водою, додавши сіль до смаку. Води має бути втричі більше, ніж крупи - тобто, 1050 мл на 350 г крупи.

Накрийте каструлю кришкою і варіть перловку до готовності. Щоб зварити перлову крупу швидше, її також можна попередньо замочити на декілька годин. Тоді крупа вбере рідину і швидше пригутується.

В іншу каструлю налийте олію, викладіть свинину і обсмажте м'ясо протягом декількох хвилин, перемішуючи. Коли википить м'ясний сік, додайте до свинини цибулю та моркву, підсоліть та поперчіть до смаку.

Перемішайте продукти, а за декілька хвилин додайте паприку - вона надасть приємного смаку, аромату та кольору. Знову перемішайте інгредієнти та просмажте м'ясо з овочами протягом декількох хвилин, не накриваючи посуд кришкою.

Паприка надає свинині кольору та аромату (скриншот / Закарпатська Господиня)

Після цього потрібно долити води та тушкувати м'ясо з овочами до готовності. Потім додайте до тушкованої свинини відварену перловку. Важливо, щоб в каструлі з м'ясом був соус - тоді крупа краще вбере смаки.

Протушкуйте м'ясо з овочами для додавання до крупи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Додайте сушений часник, перемішайте страву і розкладіть по тарілках. За бажанням перлову кашу з м'ясом можна присипати подрібненою зеленою цибулею.