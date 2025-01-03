Крем-суп з сочевиці: рецепт вишуканої пісної страви

Що потрібно для крем-супу з сочевиці

Для того, щоб приготувати крем-суп з сочевиці, знадобляться такі інгредієнти:

вода - 400 мл

масло - 50-70 г

олія - 50 мл

хліб - декілька скибок

сочевиця - 250 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

помідор - 150-200 г

томатна паста - 1 ст. л.

лимон - четвертина лимона

сіль - до смаку

паприка - дрібка

італійські трави - дрібка

Як готувати крем-суп з сочевиці

Для того, що приготувати крем-суп з сочевиці, спершу потрібно приготувати засмажку для супу. Для цього почистьте цибулю та моркву, наріжте цибулю на невеликі кубики, а моркву - на тонкі кружальця.

Розігрійте без олії каструлю з товстими стінками або пательню та присмажте цибулю до розм'якшення. Потім додайте моркву та тушкуйте інгредієнти ще протягом декількох хвилин.

Перед тим як додавати помідор, його необхідно бланшувати, щоб зняти шкірку. Спершу зробіть на шкірці помідора хрестоподібний надріз, покладіть овоч в миску та залийте окропом.

За 2 хвилини дістаньте помідор та зніміть з нього шкірку ножем. Наріжте помідор на кубики, після чого додайте до засмажки.

Тушкуйте інгредієнти протягом декількох хвилин, доки помідори не виділять сік. Тоді додайте томатну пасту, італійські трави, сіль та паприку. Тушкуйте засмажку на слабкому вогні протягом 5 хвилин, періодично помішуючи.

Як готувати крем-суп із сочевиці (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Перед тим, як додавати до засмажки сочевицю, її необхідно ретельно промити. Всипте крупу до овочів, перемішайте інгредієнти та додайте масло.

Якщо засмажка готувалася в пательні, саме час перекласти масу до каструлі. Помішуючи, продовжуйте готувати майбутній крем-суп з сочевиці, доки масло повністю не розтане.

Тоді влийте воду та накрийте посуд кришкою. Варіть суп протягом 25 хвилин, до готовності сочевиці. Тим часом можна приготувати домашні сухарі, які стануть чудовим доповненням до пісного супу.

Наріжте хліб на кубики, змастіть його олією з травами, а потім обсмажте на пательні, або підсушіть в духовці.

Готовий суп перемеліть до однорідної консистенції за допомогою занурювального блендера або зачекайте до охолодження і скористайтеся звичайним приладом або м'ясорубкою.

Розлийте крем-суп з сочевиці по тарілках, збризніть декількома краплями лимонного соку та прикрасьте сухариками. За бажанням можна додати зелень, а якщо готувати суп на щодень - обсмажені скибочки бекону.