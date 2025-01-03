Крем-суп из чечевицы: рецепт изысканного постного блюда

Что нужно для крем-супа из чечевицы

Для того, чтобы приготовить крем-суп из чечевицы, понадобятся такие ингредиенты:

вода - 400 мл

сливочное масло - 50-70 г

растительное масло - 50 мл

хлеб - несколько ломтиков

чечевица - 250 г

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

помидор - 150-200 г

томатная паста - 1 ст. л.

лимон - четверть лимона

соль - по вкусу

паприка - щепотка

итальянские травы - щепотка

Как готовить крем-суп из чечевицы

Для того, что приготовить крем-суп из чечевицы, сперва нужно приготовить зажарку для супа. Для этого почистьте лук и морковь, нарежьте лук на небольшие кубики, а морковь - на тонкие кружочки.

Разогрейте без масла кастрюлю с толстыми стенками или сковороду и поджарьте лук до размягчения. Затем добавьте морковь, и тушите ингредиенты еще в течение нескольких минут.

Перед тем как добавлять помидор, его необходимо бланшировать, чтобы снять кожицу. Сначала сделайте на кожице помидора крестообразный надрез, положите овощ в миску и залейте кипятком.

Через 2 минуты достаньте помидор и снимите с него кожицу ножом. Нарежьте помидор на кубики, после чего добавьте к зажарке.

Тушите ингредиенты в течение нескольких минут, пока помидоры не выделят сок. Тогда добавьте томатную пасту, итальянские травы, соль и паприку. Тушите зажарку на слабом огне в течение 5 минут, периодически помешивая.

Как готовить крем-суп из чечевицы (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Перед тем, как добавлять в зажарку чечевицу, ее необходимо тщательно промыть. Всыпьте крупу к овощам, перемешайте ингредиенты и добавьте сливочное масло.

Если зажарка готовилась в сковороде, самое время переложить массу в кастрюлю. Помешивая, продолжайте готовить будущий крем-суп из чечевицы, пока масло полностью не растает.

Тогда влейте воду и накройте посуду крышкой. Варите суп в течение 25 минут, до готовности чечевицы. Тем временем можно приготовить домашние сухари, которые станут отличным дополнением к постному супу.

Нарежьте хлеб на кубики, смажьте его маслом с травами, а затем обжарьте на сковороде, или подсушите в духовке.

Готовый суп перемелите до однородной консистенции с помощью погружного блендера или подождите до остывания и воспользуйтесь обычным прибором или мясорубкой.

Разлейте крем-суп из чечевицы по тарелкам, сбрызните несколькими каплями лимонного сока и украсьте сухариками. По желанию можно добавить зелень, а если готовить суп на каждый день - обжаренные ломтики бекона.