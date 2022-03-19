Кредитные каникулы в украинских банках. Как обстоит ситуация в ПриватБанк, Моно и других

В НБУ ссылаются на изменения, которые внесены в Налоговый кодекс и сообщают, что кредитные каникулы действуют во время военного положения и еще 30 дней после его прекращения.

В этот период банки не должны начислять штрафы и пеню за неуплату. Это правило касается всех начисленных штрафов и пени после 24 февраля.

"В случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей", - сказано в сообщении.

Если же кредитная организация или банк начислили пеню или штраф – то он должен быть списан. Также запрещено увеличение процентной ставки за пользование кредита в случае просрочки платежа.

Эти правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами, есть только возможно уплатить их позже. Как отметили в НБУ, кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение.

ПриватБанк

В ПриватБанке с 1 марта ввели кредитные каникулы для всех физических лиц со всеми кредитными картами. Льготные условия без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года.

Указывается, что кредитные каникулы будут действовать и для тех карт, у которых была задолженность до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут внести средства на кредитную карту по собственному желанию.

Процесс перевода на льготные условия проводится автоматически.

Кроме того, в банке разрешили использовать кредитные средства – в пределах лимита на карте. Повышение кредитного лимита сейчас невозможно.

Временно сняли комиссию за снятие средств с кредитных карт, а также комиссию при начислении средств на карты физических лиц.

Райффайзен Банк

В этом банке ввели кредитные каникулы для всех физических лиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов с 28 февраля до 31 марта 2022 года. В автоматическом режиме.

Также сняты все комиссии:

При приеме переводов и платежей в системе онлайн

При переводе средств с карты на карту

При пополнении мобильного

При переводе средств по реквизитам

За обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей

При снятии наличных за границей и в Украине

Ежемесячная абонентская плата за использование карточным пакетом услуг снята на период с 28 февраля до 30 апреля 2022 года.

МоноБанк

Льготный период продлили на месяц и отменили внесение обязательного платежа в марте. Задолженности за просрочку не буде, так же как и штрафов или повышенных процентов за непогашение задолженности.

В первые дни войны в МоноБанк сначала заблокировали все кредитные лимиты, но потом вернули людям возможность ими пользоваться. У многих кредитный лимит был урезан до 10 тысяч гривен.

С кредитными картами есть еще один нюанс – ими можно расплатиться в торговой сети, оплатить мобильный телефон или коммунальные услуги, но нельзя снять наличные деньги или сделать перевод с карты на карту, даже между своими счетами.

Пумб

С карт этого банка можно снять до 100 тысяч гривен. Через банкоматы с карты другого банка – не более 1000 гривен. Наличные в размере до 6000 тысяч можно получить в супермаркетах и заправках).

Валютные операции проводятся только в приложении онлайн, а вот в кассах банка произвести обмен валюты будет нельзя.

Пользование кредитным лимитом также сначала заблокировали, но потом снова возобновили для активных клиентов. А вот лимиты, как указывают в банке – рассчитаны индивидуально. Он доступен для выполнения любых операций – оплата в торговых сетях, магазинах и оплата услуг в онлайн.

Действующие рассрочки по оплате частями без изменений, а вот новые – недоступны. Не открывают в банке и новые карты.

Срок действия всех карт ПУМБ продлен автоматически. Льготный период по картам продлен пока до 30 марта. Указывается, что процент не будет начисляться при внесении средств до 30 марта на счет.

"На данный момент банк установил для всех кредитных карт кредитные каникулы, а именно в обязательные ежемесячные платежи включена лишь просроченная задолженность (при наличии) и начисленные проценты (при наличии).

На протяжении действия кредитных каникул обязательные платежи будут состоять только из процентов и ежемесячной комиссии по кредиту. А погашение платежей по телу кредита откладывается", - сказано на сайте банка.

Альфа-Банк

С 1 марта в банке сообщили о кредитных каникулах по всем картам и кредитам. Ежемесячный платеж отменен.

Общий срок действия кредита для клиентов продолжили на срок действия кредитных каникул – 3 месяца.

Также в банке отменили комиссию за перевод средств на карты других банков. А еще – за снятие наличных с платежных карт в кассе свыше лимита два раза в месяц, за обслуживание пакета услуг в случае невыполнения критериев по остаткам, количеству или объемам операций.

За погашение кредитов и кредитных карт, пополнения дебетовых карт в отделениях по любым, в том числе теперь и маленькими чеками – также отменили.

Ощадбанк

С 1 марта были введены кредитные каникулы – до 31 мая 2022 года. По всем кредитным продуктам. На этот период отменяются все платежи и любые штрафные санкции.

Процентные ставки по большинству кредитных пакетов установлены в размере 0, 001% годовых.

С 1 марта по 31 мая клиенты банка освобождены от уплаты по ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.

Введены также кредитные каникулы для представителей микро-, малого и среднего бизнеса. С 1 марта по 31 мая отсрочены все выплаты по телу кредитов и проценты.