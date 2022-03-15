Приват24, Mono или Ощадбанк? Где выгоднее всего менять доллары сейчас

Конечно, купить или продать наличную валюту сегодня по такому курсу не реально. Ведь в тех обменниках, которые работают, доллар продают/покупают по 32-37 грн, а евро - 36-42 грн (в зависимости от области и ее близости к границе).

С начала войны России против Украины Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн, а евро - 33,17 грн.

Но все же, если очень надо, обменять валюту вы можете. При чем, сделать это просто. Как именно - читайте в нашем материале ниже.

Как и по какому курсу обменять доллары в Приват24, monobank и Ощадбанке

Сегодня средний курс покупки доллара в украинских банках 29,25 грн, а продажа - 30,15 грн. По евро - покупка 32,12 грн, продажа - 33,2 грн.

Но в кассах банков обменять валюту проблематично, если не сказать - невозможно.

Однако сделать это можно онлайн. Для этого, однако, нужно иметь валютную карту. Ее оформление не займет много времени прямо в мобильном банкинге.

В Приват24 можно купить доллары и евро по 29,255 грн и 32,24 грн соответственно. А продать - по 29,586 грн и 32,787 грн.

В monobank курс покупки американской валюты 29,55 грн, продажи 30,2499 грн. Покупка евро 32,25 грн, продажа - 33,2502.

В Ощадбанке сейчас курс следующий: покупка доллара 29,25 грн, продажа 31,25 грн. Евро можно обменять по 33,17 грн и 35,17 грн соответственно.

Обратите внимание, что курсы платежных систем могут обновляться с задержкой.

Одним словом, если вам не нужны наличные, то можете свободно обменивать валюту онлайн по значительно более выгодному курсу, чем в обменниках.

Что будет с курсом доллара и евро в будущем?

Сегодня эксперты официально не берутся прогнозировать, каким будет курс после войны.

Но глава НБУ Кирилл Шевченко обещает: сразу после освобождения нашей земли от российских оккупантов, Нацбанк вернется к режиму плавающего курсообразования в кратчайшие сроки, а все валютные ограничения, введенные в военный период, будут отменены.

А по мнению финансовых аналитиков, после окончания военных действий котировки доллара на межбанке будут в пределах 32,5-45 грн, а евро - от 35,43 до 49,95 грн.

Добавим, что сегодня украинцы могут полностью удовлетворять свои потребности в национальной валюте. Поэтому если вы не едете за границу, то покупать доллары или евро не обязательно.