Кредити для військових: чи можуть бійці їх не платити і які за це будуть штрафи

Чи можуть військові не сплачувати кредит

Військові, які перебувають на службі, мають повне право на звільнення від деяких штрафних санкцій під час сплати за кредитом, але саме тіло кредиту вони повинні платити.

Бійці можуть не сплачувати:

проценти за користування кредитними послугами

пеню, а також інші штрафні санкції

Також зазначимо, що право на отримання пільг за кредитними послугами мають лише ті громадяни, які зараз перебувають на службі.

Тобто, ті, хто перебуває у запасі чи резерві, не мають права на звільнення від сплати штрафних санкцій до того моменту, поки їх не буде мобілізовано.

Як отримати знижки на комунальні послуги

Додамо, що військові мають право на отримання пільг на оплату комунальних. Це регулюється Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Учасникам бойових дій і членам їхніх сімей надають 75% знижки на плату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання, які вираховуються на двох осіб. При цьому знижка не сумується.

Учасникам бойових дій оформлення пільги потрібно звернутися до органу ПФУ та подати заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП потрібно надати: