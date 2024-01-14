Кредиты для военных: могут ли бойцы их не платить и какие за это будут штрафы

Можно ли военным не платить кредит

Находящиеся на службе военных освобождают от некоторых штрафных санкций при уплате по кредиту, но само тело кредита одни должны оплачивать.

Бойцы могут не платить:

проценты за пользование кредитными услугами

пеню, а также другие штрафные санкции

Также отметим, что на право на получение льгот по кредитным услугам могут рассчитывать только граждане, которые сейчас находятся на службе.

То есть те, кто находится в запасе или резерве, не имеют права на освобождение от уплаты штрафных санкций до того момента, пока они не будут мобилизованы.

Как получить скидки на коммунальные услуги

Добавим, что военные имеют право на получение льгот на оплату коммунальных. Это регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Участникам боевых действий и членам их семей предоставляют 75% скидки на плату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления, которые рассчитываются на двух человек. При этом скидки не суммируются.

Участникам боевых действий для оформления этой льготы следует обратиться в орган ПФУ и подать заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП)

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРП нужно предоставить: