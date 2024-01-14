Кредиты для военных: могут ли бойцы их не платить и какие за это будут штрафы

Военные имеют право на ряд льгот, предусмотренных законом. В частности, им предоставляются специальные условия при оплате кредитов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Находящиеся на службе военных освобождают от некоторых штрафных санкций при уплате по кредиту, но само тело кредита одни должны оплачивать.
Бойцы могут не платить:
Также отметим, что на право на получение льгот по кредитным услугам могут рассчитывать только граждане, которые сейчас находятся на службе.
То есть те, кто находится в запасе или резерве, не имеют права на освобождение от уплаты штрафных санкций до того момента, пока они не будут мобилизованы.
Добавим, что военные имеют право на получение льгот на оплату коммунальных. Это регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Участникам боевых действий и членам их семей предоставляют 75% скидки на плату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления, которые рассчитываются на двух человек. При этом скидки не суммируются.
Участникам боевых действий для оформления этой льготы следует обратиться в орган ПФУ и подать заявления:
При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРП нужно предоставить:
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