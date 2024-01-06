Учасники бойових дій мають знижку на "комуналку": скільки та як її оформити

В Україні передбачено знижку на сплату комунальних послуг для учасників бойових дій. Крім того, такою пільгою можуть користуватися члени їхніх сімей, які проживають разом із ними.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі Пенсійного фонду розповідає, скільки становить знижка та як її оформити.

Розмір пільгової знижки

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій і членам їхніх сімей передбачено надання 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання.

При цьому знижка не сумується. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб.

Як оформити знижку на ЖКГ

Якщо ви отримали посвідчення учасника бойових дій і хочете оформити пільги на оплату "комуналки", зверніться до органу ПФУ та подайте заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП пред'явіть:

паспорт громадянина України

документ, який підтверджує право на пільги

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків чи паспорт з відповідною відміткою

За потреби для підтвердження фактичного місця проживання учасник бойових дій надає:

довідку про взяття на облік ВПО

договір оренди

довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою відмінною від місця реєстрації адресою

інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика

Заяву до ЄДАРП можна подавати особисто, в електронній формі, через вебпортал електронних послуг ПФУ чи поштою.

Крім того, заяви можуть приймати посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад чи військових адміністрацій тощо.

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. З-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє про це орган ПФУ протягом 30 днів.