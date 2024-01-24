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Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 році

Середа 24 січня 2024 17:23
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Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 році Який стиль кухні буде в тренді у 2024 році (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кухня - це місце для приготування їжі, його ще називають серцем будинку. Якщо ви будете оновлювати інтер’єр кухні, то варто знати, які тренди будуть у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes and gardens.

Дизайнери рекомендують звернути увагу на сучасний фермерський стиль, який вдало поєднує деталі нового та давнього. Фахівці кажуть, що цей стиль буде у тренді 2024 року.

Обирайте м'яку палітру кольорів

Колір дуже важливий, адже він визначає загальний настрій і стиль кухні. Обираючи сучасний фермерський дизайн, варто звернути увагу на м'які палітри.

Зокрема, варто використовувати приглушені та природні відтінки, наприклад, м'який сосновий колір, який створює відчуття тепла та класики.

Зелені тони також актуальні. Це підкреслить природність і свіжість дизайну.

Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 роціСвітлі кольори кухні (фото: Freepik)

Латунні деталі

Створюючи інтер'єр кухні у стилі сучасного фермерського стилю варто додати елементи минулого. Наприклад, можна використати такі латунні деталі:

  • фурнітура меблів
  • тарілки
  • змішувачі

Саме такі елементи, використані на тлі м'яких кольорів та додають кухні елегантність.

Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 роціКухня з латунними деталями (фото: homesandgardens.com)

Природні матеріали

Ключовими елементами є дерев'яні меблі природного кольору, стільниця з натурального каменю. Саме вони надають кухні природність та тепло.

Можна зробити акцент на дерев'яному столі

Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 роціПриродні матеріали на кухні (фото: Freepik)

Яскраві світильники

Стиль світильників, який ви обираєте, не лише регулює кількість світла, але й допомагає підняти загальну естетичність у просторі.

Варто використовувати великі світильники у стилі ліхтарів.

Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 роціВеликі світильники на кухні (фото: Freepik)

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