Кравец показала истинное лицо: в сеть "слили" видео

Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал", накричала на своего коллегу. "Хамское поведение" возмутило поклонников артистки. Некоторые же посчитали, что ничего плохого она не сказала, а наоборот, показала себя как настоящую актрису. В ролике актеры "Квартала" работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

"Вот где рождается магия смеха, который скоро заполнит собой весь зал Летнего театра "Морвокзала". Одесса, готовимся радовать тебя до слез! До встречи 13 августа", - говорится в подписи к видео.

В ролике показывается, как команда студии "Квартал 95" готовится к выступлению с шоу "Вечерний квартал". Артисты репетируют роли и отбрасывают несмешные шутки, вслух произнося все реплики из написанного сценария. В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит: "Заткнись! Заткнись!".

Кравец возмутила сеть хамским поведением (видео: instagram.com/kvartal95official)

В сети по-разному отреагировали на поведение Елены Кравец в команде:

Не думала, что Леночка так может. Аж расстроили.

Ничего страшного, ну сказала она так и что здесь такого? Она тоже человек, может не в настроении или зла на кого-то.

Как грубо повела себя Кравец! Ну вот как можно такое своим коллегам кричать? Мне было-бы стыдно за такое поведение.

Кравец возмутила сеть хамским поведением (скриншоты: instagram.com/kvartal95official)

Напомним, что номер "Квартала 95" про выборы "взорвал" сеть.