Кравчук: символично, что свое 75-летие Луческу празднует в Киеве

Председатель Попечительского совета киевского "Динамо" Леонид Кравчук поздравил Мирчу Луческу с 75-летием, поддержав его решение возглавить "бело-синих".

Об этом говорится в поздравительном письме Кравчука в адрес Луческу.

"Жизнь неординарного человека всегда состоит из поворотных этапов.

Только те, кто смело и сознательно принимают сногсшибательные вызовы Судьбы, на самом деле творят Историю. В том числе и в спорте. Знаю, что и Вам неоднократно приходилось делать подобный выбор", - пишет Кравчук.

Откликнувшись на предложение киевского "Динамо", переживающего сейчас не лучшие времена, по мнению Кравчука, румынский специалист "совершил очередной свой принципиальный выбор".

"Настоящие поклонники самого титулованного футбольного клуба нашей страны благодарны Вам за этот поступок. Мы хорошо понимаем, что стоит за этим судьбоносным решением тренера с мировым именем. Чрезвычайно символично и то, что свое 75-летие Вы отмечаете в Киеве. От имени большой динамовской семьи спасибо Вам и за это публичное проявление уважения к столичному клубу и его преданным болельщикам! Так же, как и за Ваше вежливое, уважительное отношение к памяти Валерия Лобановского, легендарного Героя Украины!" - добавляет Кравчук.

Председатель Попечительского совета киевского "Динамо" также присоединился к поздравлениям Луческу, пожелав ему здоровья и мирного неба над головой.

"В этот праздничный, особенный для Вас день позвольте и мне, уважаемый Мирча, лично присоединиться к поздравлениям в Ваш адрес. По-дружески пожать Вашу крепкую руку, которая теперь будет держать штурвал сине-белого корабля. Пусть его паруса никогда не знают мертвого штиля. А Ваша новая команда под руководством признанного профессионала мастерски и безопасно управляет судном между любыми рифами. Искренне и радушно принимая Вас в круг нашей футбольной семьи, прошу - пожалуйста, чувствуйте себя как дома! Здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семье, гармонии в душе", - написал Кравчук.

Напомним, сегодня, 29 июля, Мирча Луческу празднует 75-летие.

Луческу назначен главным тренером киевского "Динамо" 23 июля. Контракт с ним рассчитан на два года, с опцией продления еще на сезон.

На 30 июля запланирована первая пресс-конференция нового тренера.