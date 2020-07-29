Кравчук: символічно, що своє 75-річчя Луческу святкує в Києві

Голова Опікунської ради київського "Динамо" Леонід Кравчук привітав Мірчу Луческу з 75-річчям, підтримавши його рішення очолити "біло-синіх".

Про це йдеться у вітальному листі Кравчука на адресу Луческу.

"Життя неординарної людини завжди складається з поворотних етапів.

Лише ті, хто сміливо й свідомо приймають найкарколомніші виклики Долі, насправді творять Історію. Зокрема й у спорті. Знаю, що і Вам неодноразово доводилося робити подібний вибір", - пише Кравчук.

Відгукнувшись на пропозицію київського "Динамо", що переживає наразі не найкращі часи, на думку Кравчука, румунський фахівець "здійснив черговий свій принциповий вибір".

"Справжні прихильники найтитулованішого футбольного клубу нашої країни вдячні Вам за цей вчинок. Ми добре розуміємо, що стоїть за цим доленосним рішенням тренера зі світовим ім’ям. Надзвичайно символічно й те, що своє 75-річчя Ви святкуєте в Києві. Від імені великої динамівської родини дякую Вам і за цей публічний прояв поваги до столичного клубу та його палких уболівальників! Так само, як і за Ваше чемне, шанобливе ставлення до пам’яті Валерія Лобановського, легендарного Героя України!" - додає Кравчук.

Голова Опікунської ради київського "Динамо" також долучився до привітань Луческу, побажавши йому здоров'я та мирного неба над головою.

"У цей святковий, особливий для Вас день дозвольте і мені, шановний Мірча, особисто доєднатися до поздоровлень на Вашу адресу. По-дружньому потиснути Вашу міцну руку, яка тепер триматиме штурвал синьо-білого корабля. Нехай його вітрила ніколи не знають мертвого штилю. А Ваша нова команда під орудою визнаного професіонала майстерно та безпечно керує судном між будь-якими рифами. Щиро і радо приймаючи Вас до кола нашої футбольної сім’ї, прошу - будь ласка, відчувайте себе, як вдома! Здоров’я, мирного неба над головою, злагоди в родині, гармонії у душі", - написав Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, Мірча Луческу святкує 75-річчя.

Луческу призначили головним тренером київського "Динамо" 23 липня. Контракт з ним розрахований на два роки, з опцією продовження ще на сезон.

На 30 липня запланована перша прес-конференція нового тренера.