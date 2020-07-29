ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Динамо" поздравило Луческу с юбилеем

Киев, Среда 29 июля 2020 11:32
"Динамо" поздравило Луческу с юбилеем
Фото: Мирча Луческу (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

От имени клуба Луческу поздравили президент "Динамо" и капитан команды

Киевское "Динамо" опубликовало поздравление тренеру команды Мирчи Луческу с 75-летием. От имени клуба Луческу поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук.

Об этом говорится на официальном сайте команды.

"Отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение", - говорится в поздравлении.

В команде также выразили надежду, что опыт и мастерство Луческу так же успешно найдут возможности для реализации и в киевском "Динамо".

"Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимание внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати", - добавили Игорь Суркис и Сергей Сидорчук.

Напомним, Мирча Луческу назначили главным тренером киевского "Динамо" 23 июля. Ранее он долгое время возглавлял донецкий "Шахтер".

Контракт с 75-летним наставником рассчитан на два года, с опцией продления еще на сезон.

На 30 июля запланирована первая пресс-конференция нового тренера.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДинамоИгорь СуркисМирча Луческу
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь