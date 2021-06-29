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Кравчук в киевской больнице перенес операцию на сердце

Автор: Владимир Костырин

Бывший президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце в больнице Киева.

Об этом 29 июня заявил спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии LIGA.net.

Накануне 87-летний политик, как ожидалось, должен был присутствовать в Верховной Раде, где проводили торжественное заседание по случаю Дня конституции, но Леонид Макарович его пропустил.

Арестович подтвердил факт медицинской операции 29 июня, однако подробности разглашать не стал, объяснив, что об этом его попросил сам Кравчук.

"Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопрос самочувствия он еще перед операцией попросил меня не комментировать", - сказал он.

В прессе появилась информация, что операция прошла успешно, и теперь первый президент восстанавливается в клинике в палате. Отмечается, что операция была проведена планово.

При этом в окружении Кравчука тоже не разглашают детали, и не комментируют, как себя чувствует политик.

Также нет информации о том, сможет ли Леонид Макарович продолжить работу в ТКГ (начал ее в июле 2020 года на общественных началах).

Добавим, что вчера пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала "Суспільне", что он пропустил торжественное заседание в парламенте по состоянию здоровья.

Так, здоровье сейчас не позволяет политику работать и посещать любые мероприятия.

Кроме того, отмечается, что врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.

Около трех недель назад Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев, чтобы обеспечить их надлежащее лечение.

Напомним, недавно Леонид Кравчук рассказал, как на самом деле Хрущев "дарил" Крым Украине - первый президент в передаче в интервью развеял некоторые "популярные мифы".

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операцияздоровьеКравчук