Кравчук у київській лікарні переніс операцію на серці

Напередодні 87-річний політик, як очікувалося, мав бути присутнім у Верховній Раді, де проводили урочисте засідання з нагоди Дня Конституції, але Леонід Макарович його пропустив.

Арестович підтвердив факт медичної операції 29 червня, проте подробиці розголошувати не став, пояснивши, що про це його попросив сам Кравчук.

"Але всі подробиці - це особиста справа Леоніда Макаровича і його сім'ї. Питання самопочуття він ще перед операцією попросив мене не коментувати", - сказав він.

У пресі з'явилася інформація, що операція пройшла успішно, і тепер перший президент відновлюється в клініці в палаті. Зазначається, що операція була проведена планово.

При цьому в оточенні Кравчука теж не розголошують деталі, і не коментують, як себе почуває політик.

Також немає інформації про те, чи зможе Леонід Макарович продовжити роботу в ТКГ (розпочав її у липні 2020 року на громадських засадах).

Додамо, що вчора прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева розповіла "Суспільне", що він пропустив урочисте засідання в парламенті за станом здоров'я.

Так, здоров'я зараз не дозволяє політику працювати та відвідувати будь-які заходи.

Крім того, зазначається, що лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.