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Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 21:56
Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев Фото: Леонид Кравчук, глава делегации Украины в ТКГ (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ.

Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживают оккупационные власти в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - заявили в делегации.

Напомним, до этого в украинской делегации в ТКГ говорили, что Россия ненадлежащим образом реагирует на предложения Украины касательно обмена пленными.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона в ТКГ попросила вызволить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

До этого Кравчук заявлял, что в вопросе обмена пленными нет продвижений.

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