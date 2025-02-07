Красуня Бабі з фільму "Три метри над рівнем неба": як живе та виглядає акторка

Коли на екрани вийшов фільм "Три метри над рівнем неба", Марія Вальверде вже мала акторський досвід, зокрема у проєктах "Борджіа" та "Мелісса: Інтимний щоденник". Проте саме роль Бабі - ніжної, але внутрішньо сильної дівчини - принесла їй міжнародну популярність і зробила впізнаваною у всьому світі.

Її гра стала справжнім відкриттям для кіноманів, а сама актриса здобула ще більше прихильників.

Хоча з моменту виходу стрічки минуло вже понад 15 років, Марія майже не змінилася. Вона зберегла свою природну красу, витонченість і харизму, що й досі зачаровує глядачів. Марія Вальверде (кадр з фільму "Три метри над рівнем неба)

Її образ залишається символом елегантності, а кар'єра продовжує розвиватися, підтверджуючи її статус однієї з найяскравіших актрис свого покоління.

Вальверде продовжує активно будувати свою акторську кар'єру, демонструючи професіоналізм і талант у різних жанрах кіно. Режисери із задоволенням запрошують її до нових проєктів, і вона успішно перевтілюється в найрізноманітніші ролі. Марія Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)

Серед її останніх кіноробіт - "Вихід: царі й боги", "Алі й Ніно", "Галвестон" і "Голем".

Що стосується особистого життя, то воно склалося не менш вдало. У 2017 році Марія вийшла заміж за відомого венесуельського диригента Густаво Дудамеля, одного з найяскравіших представників сучасного музичного мистецтва.

Марія Вальверде з чоловіком (фото: instagram.com/soylavalverde)

Їхній союз викликав великий інтерес, адже Густаво має блискучу кар'єру та вважається одним із найталановитіших диригентів свого покоління.

Знаменитість не зупиняється на досягнутому та відкриває для себе нові творчі можливості, зокрема у режисурі. Їй вдалося перейти на інший бік кінематографа, де вона пробує свої сили як режисер. Однією з її значущих робіт став документальний фільм "The Song of Hands", створений у співпраці з її командою. Марія Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)

Наприкінці травня 2023 року ця картина отримала визнання на фестивалі документального кіно в Барселоні. Марія та її команда були відзначені престижною нагородою "Public Pitch Award by Antaviana Films", що стало важливим досягненням в її режисерській діяльності. Марія Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)