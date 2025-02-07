Красавица Баби из фильма "Три метра над уровнем неба": как живет и выглядит актриса

Когда на экраны вышел фильм "Три метра над уровнем неба", Мария Вальверде уже имела актерский опыт, в частности в проектах "Борджиа" и "Мелисса: Интимный дневник". Однако именно роль Баби - нежной, но внутренне сильной девушки - принесла ей международную известность и сделала узнаваемой во всем мире.

Ее игра стала настоящим открытием для киноманов, а сама актриса обрела еще больше поклонников.

Хотя с момента выхода ленты прошло уже более 15 лет, Мария почти не изменилась. Она сохранила свою естественную красоту, утонченность и харизму, что до сих пор завораживает зрителей. Мария Вальверде (кадр из фильма "Три метра над уровнем неба)

Ее образ остается символом элегантности, а карьера продолжает развиваться, подтверждая ее статус одной из самых ярких актрис своего поколения.

Вальверде продолжает активно строить свою актерскую карьеру, демонстрируя профессионализм и талант в различных жанрах кино. Режиссеры с удовольствием приглашают ее в новые проекты, и она успешно перевоплощается в самые разные роли. Мария Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)

Среди ее последних киноработ - "Выход: цари и боги", "Али и Нино", "Галвестон" и "Голем".

Что касается личной жизни, то она сложилась не менее удачно. В 2017 году Мария вышла замуж за известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля, одного из самых ярких представителей современного музыкального искусства.

Мария Вальверде с мужем (фото: instagram.com/soylavalverde)

Их союз вызвал большой интерес, ведь Густаво имеет блестящую карьеру и считается одним из самых талантливых дирижеров своего поколения.

Знаменитость не останавливается на достигнутом и открывает для себя новые творческие возможности, в частности в режиссуре. Ей удалось перейти на другую сторону кинематографа, где она пробует свои силы как режиссер. Одной из ее значимых работ стал документальный фильм "The Song of Hands", созданный в сотрудничестве с ее командой. Мария Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)

В конце мая 2023 года эта картина получила признание на фестивале документального кино в Барселоне. Мария и ее команда были отмечены престижной наградой "Public Pitch Award by Antaviana Films", что стало важным достижением в ее режиссерской деятельности. Мария Вальверде (фото: instagram.com/soylavalverde)