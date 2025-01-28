Де зараз Надія Бичкова - українка, яка підкорила британські "Танці з зірками"

Надія Бичкова - дворазова чемпіонка світу та Європи з танців, володарка двох світових рекордів Гіннеса, а також багаторазова чемпіонка Словенії у бальних і латиноамериканських танцях. А найголовніше - це те, що вона - українка.

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Біографія Надії Бичкової

Надія народилася 24 серпня 1989 року в українському місті Луганськ. У 2005 році її родина вирішила переїхати до Словенії, оселившись у місті Люблян. Там її мама заснувала бізнес із продажу танцювальних суконь, а доньку записала до місцевої танцювальної школи.

Дівчинка проявила неабиякий талант у танцях, хоча, за словами викладачів, мала впертий характер і не завжди дотримувалася правил.

У 2010 році Надія уклала контракт зі словенським телебаченням та взяла участь у шоу "Star Dance". Її партнером на цьому проєкті став популярний манекенник Петер Клінч. Надія Бичкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Між ними швидко виникли романтичні стосунки, але їхній союз не протримався довго - через півтора року пара розійшлася, оскільки це заважало їхнім кар’єрам.

У 2014 і 2015 роках Бичкова разом із партнером Міхою Водікаром двічі здобула звання чемпіонки світу з бальних танців. Цікаво, що з цим партнером у Надії теж був романтичний зв’язок.

У грудні 2013 року Надія вийшла за російського танцюриста Сергія Коновальцева. Однак їхній шлюб тривав недовго - на початку 2015 року пара офіційно розлучилася. За чутками, причиною розриву стало те, що Надія закохалася в іншого чоловіка - 21-річного Анзу Черіна, сина легендарного югославського велогонщика Примоша Черіна.

Наприкінці 2015-го танцівниця вже будувала стосунки з новим коханим - футболістом клубу "Гориця" Матією Шкароботом. У червні 2016 року пара стала батьками донечки, яку назвали Міла.

Надія Бичкова з донькою (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

У 2017 році Надія разом із донькою та матір’ю переїхала до Лондона, уклавши контракт із британською телерадіокомпанією ВВС. Тоді ж вона взяла участь у популярному шоу "Strictly Come Dancing", де її партнером був відомий міжнародний футболіст Девід Джеймс.

Незабаром після цього з її соціальних мереж зникли всі спільні фото з Матією, що дало зрозуміти, закохані розірвали заручини.

Через деякий час вона закрутила роман з колегою по шоу Каєм Уїддрінгтоном. Нещодавно Бичкова оголосила про їхній розрив. Надія Бичкова з Каєм (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Як зараз живе танцівниця

Нині володарка титулу чемпіонки світу з бальних і латиноамериканських танців зосереджена на реалізації своїх особистих проєктів.

Під час туру під назвою "Особливий вечір з Надією Бичковою", в якому вона бере участь разом із ведучим Джеймі Катлером, чемпіоном Великої Британії з бальних танців, Надія ділиться історіями зі своєї професійної кар’єри та відкриває завісу таємниць залаштунків її яскравих суботніх виступів на телебаченні.

Надія Бичкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)