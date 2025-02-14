Як зараз виглядає хлопчик з фільма "Титанік", через сцену з яким всі кожен раз плачуть

У культовому фільмі Джеймса Кемерона "Титанік" є одна сцена, яка надто розчулила глядачів: мама розповідає сину і доньці казку, розуміючи, що всі вони скоро загинуть через те, що корабель йде на дно. Дітей, про яких йдеться, зіграли хлопчик та дівчинка, які у стрічці були пасажирами-іммігрантами з робочого класу на борту "Титаніка".

Хлопчина з веснянками та величезними очима багатьом запам'ятався надовго, і тому РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися про нього більше та подивитися, як він виглядає сьогодні.

Хто такий Ріс Томпсон III

Хлопчику було лише 5 років, коли він отримав епізодичну роль ірландського хлопчика в цій масштабній кінокартині. До цього Ріс знімався лише в рекламі, а тому зйомки подібного рівня стали для нього, маленького, справжнім шоком.

У "Титанік" актор потрапив завдяки фото в ретро-стилі, яке зробив разом із мамою. Там він позував у стилі 1930-х років - у коротких панталонах та з маленьким беретом. Побачивши кадри, асистенти з кастингу одразу обрали хлопчика на прослуховування.

Цікаво, що Ріс зовсім не є ірландцем. Він народився в Каліфорнії, а веснянки йому намалювали гримери. Напередодні зйомок довго не могли вирішити, хто ж скаже слова "Мамо, ми все зробимо", коли герої, яких закрили на сходах, безуспішно очікували виходу на палубу. Врешті-решт, ця репліка дісталася саме Рісу, і це дуже ощасливило його матір, оскільки така роль означала гонорар.

Ріс Томпсон III у фільмі "Титанік" (кадр з фільму)

Тоді за зйомки у "Титаніку" Ріс заробив близько 30 тисяч доларів. Більшу частину цих коштів він пізніше витратив на коледж, покупку машини та інші необхідні речі.

Цікаво, що спершу, згідно з сценарієм, Кемерон планував на камеру затопити каюту, де засинали маленькі герої, але пізніше з'ясувалося, що 5-річний Ріс не вмів плавати, і тому від цієї ідеї довелося відмовитися.

Можливо, це навіть на краще, оскільки тоді сцена стала б ще більш сентиментальною та болісною для фанів. Багато жінок, дізнавшись, що Ріс - саме той маленький хлопчик із "Титаніка", прямо говорять йому, що "ця сцена розбила їм серце".

Ріс Томпсон III у фільмі "Титанік" (кадр з фільму)

До слова, маленькому акторові тоді вдалося поспілкуватися з Леонардо Ді Капріо, оскільки вони ділили одну гримерку. Ріс пригадував, що Лео залишався дуже милим та люб'язним, багато жартував і смішив його, показуючи кумедні кривляння.

Після закінчення зйомок акторові також дозволили забрати додому іграшку, з якою засинав його герой. Це, до речі, був справжній антикваріат. Іграшку юному Рісу тоді віддав особисто Кемерон, сказавши: "З тобою добре працювати".

Проте, незважаючи на свій яскравий та успішний попередній досвід, згодом Ріс усе ж відмовився від акторства та перестав їздити на кастинги - це сталося, коли йому було 15 років.

"Потім мені це якось набридло. Я проводив час із друзями, а пізніше мені доводилося їхати на роботу, яка була в трьох годинах їзди, щоб пройти співбесіду чи прослуховування. І тоді, можливо, в одному з десяти випадків я отримував роль. Тому з часом мені це просто набридло. А пізніше ми переїхали до Юти", - розповідав він.

Сьогодні, як відомо, Ріс працює директором з цифрового маркетингу на гірськолижному курорті в Юті та іноді переглядає "Титанік" на Різдво.

Кадр з фільму "Титанік"

Цікаво, що колись мама Ріса мала вибір - дозволити синові знятися в рекламі бензину чи зіграти епізодичну роль у "Титаніку".

У розмові з виданням Business Insider актор згадував: "Моя мама тоді сказала: "Давайте просто зробимо це. Це буде круто. Навіть якщо фільм вийде поганим, ми його подивимося". Очевидно, це був справжній вибух, тому що це не було погане рішення з її боку - це точно".

Окрім того, Ріс, як виявилося, і досі отримує гонорари за свою появу в цьому блокбастері.

"Це дивно, тому що цього більше немає в моїй голові. Це не щось таке, про що я думаю. Але коли я отримую новий чек за "Титанік", я думаю: "Круто, додаткові 100 доларів!" - пояснював він.

Кілька разів це було: "О, вау, чек на 250 доларів!". Цьому фільму вже багато років. Це доволі дивно, але я сподіваюся, що вони будуть продовжувати робити це, адже це дасть змогу мені отримувати більше грошей", - також зізнавався актор.

Як Ріс Томпсон III виглядає сьогодні (Instagram актора)

Як Ріс Томпсон III виглядає сьогодні (скриншот YouTube)

Знаменитість пояснював, що в перші роки після виходу фільму його гонорари були незначними. Однак після перевипуску "Титаніка" на DVD у 2005 році та запуску на Blu-ray у 2012-му ситуація трохи покращилася.

Ріс Томпсон III зі своєю мамою (Instagram актора)

Як Ріс Томпсон III виглядає сьогодні (Instagram актора)

Що відомо про фільм "Титанік"

Стрічка вийшла на екрани у 1997 році, і головні ролі в ній зіграли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. "Титанік" отримав 11 "Оскарів" і став першим фільмом, який зібрав понад 1 мільярд доларів у прокаті. Він залишався найкасовішим фільмом усіх часів до виходу "Аватара" у 2010 році.

Після перезапуску у 2012 році до 100-річчя трагедії касові збори стрічки зросли до понад двох мільярдів доларів.

Художній фільм-катастрофа показує загибель лайнера "Титанік". Головні герої з різних соціальних верств закохуються одне в одного на борту зловісного корабля, який вперше здійснює свій рейс через Північну Атлантику в 1912 році.