Красавчик-полицейский Круз Кастильо из сериала "Санта-Барбара": как живет и выглядит актер

Он покорил сердца миллионов зрительниц своей харизмой, мужеством и страстной историей любви с Иден Кэпвелл в 2137-серийной мыльной опере "Санта Барбара". Красавчик-полицейский Круз Кастильо из культового сериала был одним из самых ярких персонажей 80-х и 90-х.

Но как живет актер Эй Мартинес, сыгравший эту роль, и как он выглядит сегодня? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Круз Кастильо - один из главных персонажей культового американского сериала "Санта-Барбара".

Он - обаятельный, храбрый и принципиальный полицейский, что часто создает ему проблемы в отношениях с окружающими.

Его романтическая линия с Иден Кэпвелл (в исполнении Марси Уокер) стала одной из самых ярких во всей мыльной опере, за ней с восторгом следили миллионы зрителей по всему миру. Более того, чувства героев на экране едва не стали реальностью. Кадр из сериала "Санта Барбара"

Актер Эй Мартинес, который к тому времени был женат, признался, что во время съемок влюбился в партнершу. Однако ему удалось справиться с этими эмоциями и сохранить брак.

К слову, культовый сериал "Санта-Барбара" выходил на экраны в США с 1984 по 1993 год, а роль Круза Кастильо стала знаковой для Эя Мартинеса, принеся ему мировую известность. Сам актер считает этот проект лучшим в своей карьере. Эй Мартинес (фото: instagram.com/abonemartinez)

За десятилетие в индустрии Мартинес снялся в более 100 ролях, преимущественно в сериалах. После "Санта-Барбары" он появился в хитовом проекте "Главный госпиталь", где сыграл гангстера Роя Де Люкка. Эй Мартинес (фото: instagram.com/abonemartinez)

В 2008 году исполнил роль Роя Монтеса в сериале "Одна жизнь, чтобы жить" на ABC, а вскоре засветился в популярном детективе "Касл".

С 2012 по 2016 год участвовал в телевизионном вестерне "Лонгмайер", а в 2013 году пополнил свою фильмографию работами в лентах "Джимми Пикард" и "Проклятие Чаки". Кадр из сериала "Дни нашей жизни"

Новое дыхание его карьера получила в 2018 году, когда он сыграл техасского шерифа в сериале "Королева Юга". Эй Мартинес (фото: instagram.com/abonemartinez)

Последней заметной работой стала роль мастера Пакку в адаптации "Аватар: Последний защитник" (2024). Эй Мартинес (фото: instagram.com/abonemartinez)

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