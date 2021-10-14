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Красота Карпат: в сети показали потрясающее фото со склонов Говерлы

Автор: Роман Мирончук

Говерла - самая высокая гора на территории Украины. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В сети появились красивые фото с горы, высота которой составляет 2061 метров над уровнем моря.

Снимки опубликовал фотограф Аттила Федик на своей странице в Facebook.

На фото можно увидеть пастуха, который вывел пастись овец на склоны Говерлы. При этом здесь открывается потрясающий вид.

Вид с Говерлы (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

На высоте хорошо видны широкие просторы, и голубое небо, на котором есть небольшие тучи. С такой высоты кажется, что они совсем рядом.

Вид с Говерлы (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Стоит отметить, что в наши дни в долинах пастухи целое лето пасут овец. Стадо собирают по всему селу, поэтому в нем может быть до пятисот животных.

Вид с Говерлы (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

При хорошей видимости на севере горы можно увидеть города Ивано-Франковской области: Ивано-Франковск, Коломыю и Снятин, а в южном направлении - румынский город Сигету-Мармацией.

Вид с Говерлы (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

У подножия горы находится один из истоков реки Прут. Недалеко от истока расположен каскад водопадов, общая высота которого составляет около 80 метров.

Вид с Говерлы (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Напомним, в Карпатах обнаружили неизвестную змею, укус которой убивает мгновенно. Выяснилось, что обычный уж скрестился с ядовитой гадюкой, и это очень странно, ведь это два разных вида пресмыкающихся.

Мы также писали о том, что в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник.

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КарпатыГоверла