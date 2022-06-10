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Не только красота: как чернобрывцы в огороде помогут защитить ваш урожай

Чернобрывцы (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Благодаря своей декоративности и удивительной неприхотливости чернобрывцы завоевали завидную популярность у садоводов - их можно увидеть практически у каждого дома в украинском селе, да и в городах на клумбах тоже нередко. Кроме красоты, эти цветы также чрезвычайно полезны, если правильно их сажать.

Читайте в нашем материале ниже, как чернобрывцы помогут вам сохранить урожай от вредителей и где их правильно высаживать.

Чем полезны чернобрывцы в огороде

Цветы чернобрывцев (бархатцев) источают резкий запах, который не любят многие грызуны и насекомые. Чтобы отпугнуть их, цветы следует высаживать по периметру грядок или между рядами посадок.

Так, высаживая рядом с капустой, можно снизить риск поедания ее совкой, белянкою капустной, рядом с луком - уберечь от луковой мухи, между клубникой - от земляничного долгоносика.

Кроме того, запах бархатцев не любят колорадские жуки и тля. Причем пахнет не только само растение, но и его корни. А этот запах отпугивает проволочника, медведку, нематод (микроскопиных червей в почве, паразитирующих на растениях).

Многие садоводы разбивают клумбу с чернобрывцами возле молодых плодовых деревьев, что защищает их от болезней и вредителей.

Фитонциды этих цветов уничтожают грибковые инфекции, вызывающие фузариоз у растений. Для обеззараживания почвы их высаживают на огороде, а после цветения заделывают в землю. Через месяц это место готово к посадке новых культур: кукурузы, ячменя и других.

Кроме того, из чернобрывцев также получают хорошее органическое удобрение и компост, их выращивают как сидераты, чтобы оздоровить структуру почвы, применяют как мульчу и даже борются с сорняками.

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