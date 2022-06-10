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Не тільки краса: як чорнобривці в городі допоможуть захистити ваш урожай

Чорнобривці (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Завдяки своїй декоративності і дивовижній невибагливості чорнобривці завоювали завидну популярність у садівників - їх можна побачити практично у кожного вдома в українському селі, та й в містах на клумбах теж нерідко. Крім краси, ці квіти також надзвичайно корисні, якщо правильно їх садити.

Читайте в нашому матеріалі нижче, як чорнобривці допоможуть вам зберегти врожай від шкідників і де їх правильно висаджувати.

Чим корисні чорнобривці в городі

Квіти чорнобривців виділяють різкий запах, який не люблять багато гризунів і комах. Щоб відлякати їх, квіти слід висаджувати по периметру грядок або між рядами посадок.

Так, висаджуючи поруч з капустою, можна знизити ризик поїдання її совкою, білявкою капустяною, поруч з цибулею - уберегти від цибулевої мухи, між полуницею - від суничного довгоносика.

Крім того, запах чорнобривців не люблять колорадські жуки і попелиця. Причому пахне не тільки сама рослина, але і її коріння. А цей запах відлякує дротяники, медведку, нематод (мікроскопіних черв'яків в грунті, що паразитують на рослинах).

Багато садівників розбивають клумбу з чорнобривцями біля молодих плодових дерев, що захищає їх від хвороб і шкідників.

Фітонциди цих квітів знищують грибкові інфекції, що викликають фузаріоз у рослин. Для знезараження грунту їх висаджують на городі, а після цвітіння закладають в землю. Через місяць це місце готове до посадки нових культур: кукурудзи, ячменю та інших.

Крім того, з чорнобривців також отримують хороше органічне добриво і компост, їх вирощують як сидерати, щоб оздоровити структуру грунту, застосовують як мульчу і навіть борються з бур'янами.

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