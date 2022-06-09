8 хитростей, чтобы пионы дольше стояли в вазе

Июнь - сезон пионов, которые так любят многие женщины. Ведь эти цветы не только радуют глаз своей красотой, но и наполняют воздух неповторимым ароматом. Многие сетуют, что пионы не стоят долго в вазе и быстро осыпаются, однако некоторые хитрости и уловки помогут вам сохранить их свежими до 15-18 дней.

Читайте в материале ниже , как правильно срезать и хранить пионы в вазе, чтобы красивый букет радовал вас не один день.

Как и когда срезать пионы

Лучше всего срезать пионы утром или вечером, поскольку именно в это время в стеблях, листьях и лепестках содержится большое количество влаги. Благодаря этому срезанные цветы дольше простоят в воде. Также ни в коем случае нельзя ломать цветы - это повредит стебель и может стать причиной быстрого увядания.

Сохраняем свежесть пионов в вазе: несколько хитростей

Прежде чем поставить пионы в вазу, подержите их несколько часов в прохладном и темном месте. Идеально будет наполнить ванну водой комнатной температуры и опустить цветы туда. Они обязательно должны акклиматизироваться после улицы и впитать влагу.

Подготовьте подходящую вазу. Пионы любят вазы темных тонов - в таких вода не загнивает. Перед использованием следует промыть вазу раствором марганцовки. Емкость должна также быть глубокой, чтобы стебли могли поместиться в воду на 3/4 своей длины - тогда они будут полностью обеспечены питанием.

Чтобы пионы не увяли, удалите все листья, которые соприкасаются с водой, со стебля. В стоячей воде листья начинают гнить, и цветы могут погибнуть.

Воду для пионов лучше продезинфицировать, это продлит "жизнь" букета. Обеззаразить воду можно с помощью средств, которые есть в каждом доме, - аспирина (таблетка на литр воды), нашатырного спирта (2 капли на литр), винного или яблочного уксуса (половина чайной ложки на литр), лимонной кислоты (щепотка на кончике ножа на литр), борной кислоты (половина чайной ложки на литр), хлорного отбеливателя (2 капли на литр), водки (2 чайные ложки на литр).

Ежедневно или через день меняйте воду. Пионы любят чистую и отстоявшуюся в течение суток воду.

Как дольше сохранить пионы в вазе (фото: freepik.com)

Стебли пионов лучше подрезать наискосок, под струей воды. Рекомендуется также сделать по одному вертикальному надрезу, длиной до 2 см. Это увеличит площадь впитывания питательных веществ.

Ни в коем случае не ставьте пионы на сквозняках и под прямыми солнечными лучами. Это способствует быстрому испарению влаги, поэтому цветы завянут гораздо быстрее. Также они не терпят соседства с фруктами, так что не стоит ставить их рядом с букетом - цветы быстро завянут, а фрукты сгниют.

Чтобы сохранить чудесный аромат пионов надолго, накрывайте бутоны на ночь целлофановым пакетом или специальной бумагой.