"Красный" Житомир нарушает карантин: продавцы торопятся продать товар к 8 марта

Торговцы пытались закрыть двери перед телекамерами и рассказали, что пришли на рынок только для того, чтобы разложить товар. А торгуют только онлайн. Некоторые продавцы честно признаются, что закупили товар к 8 марта и его нужно продать.

"Вчера сказали, что можно, мы решили, что можно и все выставили. И кто же на 8 марта может закрыть, вы же поймите нашу ситуацию", - рассказала одна из продавщиц.

Накануне частные предприниматели целый день пикетировали областную администрацию и требовали разрешения им работать. После переговоров с властями они заявили, что им якобы дали разрешение работать.

"Власть верховная сказала одно, а городские власти пообещали найти альтернативу и сейчас решается этот вопрос. Что нам делать?" – заявила одна из предпринимательниц.

Большинство владельцев торговых точек поняли так, что торговать им разрешили. Хотя на самом деле это не так – нет ни одного распоряжения или официального разрешения.

"Сейчас юрдепартамент отрабатывает, посмотрим в какой законный способ можно выйти из этой ситуации. Для нас важно, чтобы предприниматели, которые готовились к 8 марта, закупили товары, могли их продать", - объяснил мэр Житомира Сергей Сухомлин и добавил, что решения городские власти пока не приняли.

А пока по рынку ходят проверяющие и пытаются оштрафовать нарушителей карантина.

В "красном" Житомире предприниматели нарушают карантин