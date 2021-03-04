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"Червоний" Житомир порушує карантин: продавці поспішають продати товар до 8 березня

Автор: Анна Шиканова

Житомирська область з 3 березня перебуває в "червоній зоні" карантину через погіршення епідеміологічної ситуації. Проте в місті відкриті магазинчики та непродовольчий ринок, попри на суворі заборони.

Як повідомили в сюжеті ТСН, місцеві підприємці стверджують, що працюють онлайн і їм ніхто не забороняв відкривати торговельні точки.

Торговці намагалися закрити двері перед телекамерами та розповіли, що прийшли на ринок тільки для того, щоб розкласти товар. А торгують тільки онлайн. Деякі продавці чесно зізнаються, що купили товар до 8 березня і його потрібно продати.

"Вчора сказали, що можна, ми вирішили, що можна і все виставили. І хто ж на 8 березня може закрити, ви ж зрозумійте нашу ситуацію", - розповіла одна з продавщиць.

Напередодні приватні підприємці цілий день пікетували обласну адміністрацію і вимагали дозволу їм працювати. Після переговорів з владою вони заявили, що їм нібито дали дозвіл працювати.

"Верховна влада сказала одне, а міська влада пообіцяла знайти альтернативу і зараз вирішується це питання. Що нам робити?" – заявила одна з підприємниць.

Більшість власників торгових точок зрозуміли так, що їм дозволили торгувати. Хоча насправді це не так – немає жодного розпорядження або офіційного дозволу.

"Зараз юрдепартамент відпрацьовує, подивимося в який законний спосіб можна вийти з цієї ситуації. Для нас важливо, щоб підприємці, які готувалися до 8 березня, закупили товари, могли їх продати", - пояснив мер Житомира Сергій Сухомлин і додав, що рішення міська влада поки не прийняла.

А поки по ринку ходять перевіряючі та намагаються оштрафувати порушників карантину.

В "червоному" Житомирі підприємці порушують карантин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть ввести новий карантин.

А також розповідали про те, що з'явився новий список зонування в Україні – три червоних області та 9 помаранчевих.

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