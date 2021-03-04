Украинцев предупредили о возможном новом карантине: мы сохраним жизни граждан

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, а это значит, что в стране в будущем могут ввести новый карантин.

"Сегодняшнее количество в 10057 случаев означает, что вскоре и у нас возможен карантин. Каждый раз, когда растет число заболеваний, растет количество тяжелого течения, госпитализаций и смертей. Если мы не боимся за себя, и пренебрегаем ограничениями, то давайте хотя бы заботиться о тех, кто в группе риска, может умереть. Так мы сохраним жизни наших граждан, наших соседей, родственников, близких", - написала Скалецкая.

В своем посте она вспомнила, что еще позавчера написала публикацию о том, что на этой неделе количество больных коронавирусом в стране превысит отметку в 10 тысяч и призвала носить маски. По ее словам, в комментариях над этим посмеялись.

"В то время, как в Европе жесткие карантины, комендантский час, мы чувствуем себя достаточно спокойно. Польша прогнозирует на конец марта - начало апреля пик третьей волны, с показателями до 40000 новых случаев в день", - предупредила экс-министр.

Также она сообщила, что поддерживает вакцинацию и только это может спасти людей от смертей.