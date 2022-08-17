Красноречивое видео, как россияне "своих не бросают": смотрите веселую прогулку оккупантов

"Веселая и интересная прогулка оккупантов: часть первая. Верьте в ВСУ. Верьте в Королевскую бригаду", - подписано видео.

На кадрах, снятых с дрона, четверо оккупантов покинули окоп и отправились "пройтись". Вдруг сверху прилетело...

Один из врагов упал сразу, вероятно, получив серьезное ранение. Трое пошли "гулять" дальше, но скоро еще одному стало плохо. Он тоже прилег "отдохнуть". Двое его друзей пошли дальше.

В комментариях украинцы пишут, что оккупанты бегут, как крысы: