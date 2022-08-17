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Красноречивое видео, как россияне "своих не бросают": смотрите веселую прогулку оккупантов

Коллаж РБК-Украина: красноречивое видео, как россияне "своих не бросают"
Автор: Светлана Мащенко

Слоган россиян "своих не бросаем" очень популярен среди путинофилов и поддерживателей "специальной военной операции". А вот на деле все не так...

Красноречивым видео поделилась 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Веселая и интересная прогулка оккупантов: часть первая. Верьте в ВСУ. Верьте в Королевскую бригаду", - подписано видео.

На кадрах, снятых с дрона, четверо оккупантов покинули окоп и отправились "пройтись". Вдруг сверху прилетело...

Один из врагов упал сразу, вероятно, получив серьезное ранение. Трое пошли "гулять" дальше, но скоро еще одному стало плохо. Он тоже прилег "отдохнуть". Двое его друзей пошли дальше.

В комментариях украинцы пишут, что оккупанты бегут, как крысы:

  • Просто бальзам на серце. 24 - люблю, пишаюсь Вами. Дякую за тихі ночі і мирні ранки
  • Отряд не помітив потєрі, бійця... Пішли далі
  • Четыре оккупанта - непризнанных таланта...
  • Втікають, як щурі, а головне, сваїх не брасают!
  • Але це добре, і багато про що говорить...
  • Руски сваих не брасают

Между тем, ВСУ спасают котика, пережившего оккупантов острова Змеиный.

А также везут целый рой пчел за 700 километров в ящике из-под снарядов.

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