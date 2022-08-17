Красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають": дивіться веселу прогулянку окупантів

Слоган росіян "своїх не кидаємо" дуже популярний серед путінофілів і підтримувачів "спеціальної воєнної операції". А от на ділі все не так...
Красномовним відео поділилася 24 ОМБр імені короля Данила.
"Весела і цікава прогулянка окупантів: частина перша. Вірте в ЗСУ. Вірте в Королівську бригаду", - підписане відео.
На кадрах, знятих з дрона, четверо окупантів покинули окоп і відправилися "пройтися". Раптом зверху прилетіло...
Один з ворогів впав одразу, ймовірно, отримавши серйозне поранення. Троє пішли "гуляти" далі, але скоро ще одному стало зле. Він теж приліг "відпочити". Двоє ж його друзів пішли далі.
В коментарях українці пишуть, що окупанти втікають, як щури:
Тим часом, ЗСУ рятують котика, який пережив окупантів острова Зміїний.
А також везуть цілий рій бджіл за 700 кілометрів у ящику з-під снарядів.