Красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають": дивіться веселу прогулянку окупантів

"Весела і цікава прогулянка окупантів: частина перша. Вірте в ЗСУ. Вірте в Королівську бригаду", - підписане відео.

На кадрах, знятих з дрона, четверо окупантів покинули окоп і відправилися "пройтися". Раптом зверху прилетіло...

Один з ворогів впав одразу, ймовірно, отримавши серйозне поранення. Троє пішли "гуляти" далі, але скоро ще одному стало зле. Він теж приліг "відпочити". Двоє ж його друзів пішли далі.

В коментарях українці пишуть, що окупанти втікають, як щури: