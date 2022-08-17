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Красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають": дивіться веселу прогулянку окупантів

Колаж РБК-Україна: Красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають"
Автор: Світлана Мащенко

Слоган росіян "своїх не кидаємо" дуже популярний серед путінофілів і підтримувачів "спеціальної воєнної операції". А от на ділі все не так...

Красномовним відео поділилася 24 ОМБр імені короля Данила.

"Весела і цікава прогулянка окупантів: частина перша. Вірте в ЗСУ. Вірте в Королівську бригаду", - підписане відео.

На кадрах, знятих з дрона, четверо окупантів покинули окоп і відправилися "пройтися". Раптом зверху прилетіло...

Один з ворогів впав одразу, ймовірно, отримавши серйозне поранення. Троє пішли "гуляти" далі, але скоро ще одному стало зле. Він теж приліг "відпочити". Двоє ж його друзів пішли далі.

В коментарях українці пишуть, що окупанти втікають, як щури:

  • Просто бальзам на серце. 24 - люблю, пишаюсь Вами. Дякую за тихі ночі і мирні ранки
  • Отряд не помітив потєрі, бійця... Пішли далі
  • Четыре оккупанта - непризнанных таланта...
  • Втікають, як щурі, а головне, сваїх не брасают!
  • Але це добре, і багато про що говорить...
  • Руски сваих не брасают

Тим часом, ЗСУ рятують котика, який пережив окупантів острова Зміїний.

А також везуть цілий рій бджіл за 700 кілометрів у ящику з-під снарядів.

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