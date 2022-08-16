Невероятная история спасения целого роя пчел: прибились к военным прямо на линии фронта
В Бахмуте Донецкой области к казармам украинских военных прилетел рой пчел. Насекомые явно искали укрытие от постоянных взрывов и дыма.
Невероятную историю пчел рассказали в Telegram-канале "Донбасс онлайн".
Целый рой пчел прилетел к украинским защитникам на передовой в окрестностях Бахмута в начале лета. Военные поселили пчел в ящик из-под снарядов.
Присматривать за пчелами взялся Александр, который до службы в армии был пчеловодом и имел опыт общения с этими полезными насекомыми.
Через некоторое время Александр получил перевод на службу в другую роту, а перед тем ему дали возможность навестить родные Черкассы.
Военные попросили побратима забрать весь пчелиный рой вместе с собой в Черкассы. Талисман роты не рискнули оставлять на передовой под постоянными обстрелами.
Их поместили в коробку из-под снарядов и надежно упаковали. Так рой пчел в ящике-улье преодолел расстояние почти в 700 километров. Сейчас пчелы в полной безопасности осваиваются на новом месте в Черкассах.
Фото: t.me/donbasonline
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