Красное вино, яйца и медитация. Привычки для здоровья и молодости, о которых вы не знали

Что нужно делать каждый день

Для зрения

Офтальмологи советуют смотреть на расстояние 20 сантиметров от себя каждые 20 минут. В свою очередь, это также помогает предотвратить головные боли. Этот метод поможет сохранить здоровье ваших глаз.

Постарайтесь вставать с места каждые полчаса

Продолжительное сидение очень плохо отражается на здоровье. Старайтесь каждые полчаса вставать со стула на пять минут, чтобы предотвратить повышение уровня сахара и холестерина в крови. Также этот способ поможет предотвратить набор веса.

Спите не менее 7 часов

Хороший сон однозначно помогает продлить жизнь. По мнению исследователей из Кембриджа и Китая, семь часов в сутки — идеальное количество времени, чтобы перезарядить и освежить свой мозг. Сон также укрепляет сердце, снижает риск диабета и укрепляет иммунную систему. Но сон больше или меньше семи часов может иметь пагубные последствия для вашего здоровья.

Добавляйте в еду куркуму

Пряная куркума содержит большое количество куркумина, который борется с сердечными заболеваниями, раком и диабетом 2 типа. Он также помогает восстановлению клеток у пациентов с инсультом и с болезнью Альцгеймера благодаря высокому уровню турмерона. Противовоспалительные свойства куркумы также могут облегчить симптомы артрита.

Добавляйте в блюда куркуму (Скриншот The Sun)

Добавьте в рацион жирную рыбу

Медики отмечают, что жирная рыба предотвращает развитие деменции. Несколько исследований показали, что добавление в рацион лосося или другой рыбы, такой как скумбрия, тунец или сардины, снижает вероятность развития заболеваний головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера. Согласно исследованию Манчестерского университета, омега-3 – полезные жиры, содержащиеся в рыбе, – укрепляют сердце и могут снизить риск сердечных приступов и инсульта.

Двигайтесь

Забудьте о потении в зале несколько часов. Ученые из Норвегии обнаружили, что движение с умеренной интенсивностью в течение всего 11 минут в день (быстрая прогулка) помогает оставаться здоровыми.

Красное вино

Согласно ряду исследований, антиоксиданты в красном вине помогают регулировать уровень холестерина и сохранять гибкость кровеносных сосудов, снижая вероятность образования тромбов. Оно также может снизить вероятность рака толстой кишки и яичников. Речь идет о количестве не больше одного бокала, не увлекайтесь.

Встречайтесь с друзьями

Встречи друзьями полезны для вашего психического здоровья и могут увеличить ваши шансы прожить долгую жизнь. Ученые Мичиганского университета в США обнаружили, что люди с плохими социальными отношениями сталкиваются с повышенным риском смерти.

Встречайтесь с друзьями (Скриншот The Sun)

Медитация

Забудьте стереотип, что медитация - это только для веганов и хиппи. Американские ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе пришли к выводу, что медитация уменьшает симптомы депрессии, беспокойства и боли, а также повышает уровень концентрации.