Ученые назвали орган человека, который никогда не стареет

Человеческий организм с возрастом претерпевает изменения из-за старости. Однако ученые рассказали, что есть один орган, который всегда остается молодым.

Какой орган не стареет

Немецкие ученые из Дрезденского технического университета обнаружили, что возраст печени не зависит от возраста человека. Все потому, что в ней постоянно происходит обновление клеток, печени всегда менее чем три года.

В частности, именно от регенерации клеток этого органа зависит то, как из человеческого организма будут выводиться все вредные вещества. Во время переработки и выведения токсинов и повреждаются клетки, которые впоследствии восстанавливаются, чтобы продолжать свою работу.

Ученые говорят, что возраст не имеет значения, потому что печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть менее 3 лет.

Это подтвердило исследование образцов тканей печени: постоянное обновление и замена клеток печени позволяют не стареть и поддерживать средний возраст.

Эксперты рассказывают, что не все клетки одинаковы с точки зрения скорости их регенерации: небольшая часть из них может доживать до 10 лет. Это может быть связано с тем, сколько наборов хромосом они несут.

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