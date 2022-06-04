Ученые назвали орган человека, который никогда не стареет
Человеческий организм с возрастом претерпевает изменения из-за старости. Однако ученые рассказали, что есть один орган, который всегда остается молодым.
Об этом пишет ScienceAlert.
Какой орган не стареет
Немецкие ученые из Дрезденского технического университета обнаружили, что возраст печени не зависит от возраста человека. Все потому, что в ней постоянно происходит обновление клеток, печени всегда менее чем три года.
В частности, именно от регенерации клеток этого органа зависит то, как из человеческого организма будут выводиться все вредные вещества. Во время переработки и выведения токсинов и повреждаются клетки, которые впоследствии восстанавливаются, чтобы продолжать свою работу.
Ученые говорят, что возраст не имеет значения, потому что печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть менее 3 лет.
Это подтвердило исследование образцов тканей печени: постоянное обновление и замена клеток печени позволяют не стареть и поддерживать средний возраст.
Эксперты рассказывают, что не все клетки одинаковы с точки зрения скорости их регенерации: небольшая часть из них может доживать до 10 лет. Это может быть связано с тем, сколько наборов хромосом они несут.
Основные правила крепкого здоровья
- Тщательно выбирайте продукты питания. Блюда из продуктов растительного происхождения помогут чувствовать себя легко и энергично;
- Ешьте хлеб с отрубями. Также полезно употреблять макароны из твердых сортов, злаки и крупы. Такие продукты содержат сложные углеводы, которых организм нуждается;
- Овощи и фрукты. Они полезны и прекрасно дополняют любое блюдо;
- Спорт. Делайте утреннюю зарядку и бегайте. Держать организм в тонусе поможет укрепить мышцы, похудеть и ускорить обмен веществ;
- Откажитесь от сладостей. Стоит сократить потребление сладостей, а особенно сладких напитков;
- Соль. Стоит помнить, что потребление соли в сутки должно быть не более одной столовой ложки.
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