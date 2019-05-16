Красивые и гордые: Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки. Сам градоначальник пришел в Киевсовет тоже в вышиванке. Рубашку с вышивкой белым по белому, по словам Кличко, подарили ему когда-то под Полтавой, рассказали в пресс-службе мэра.

Он начал заседание Киевсовета с поздравления укранцев с праздником.

"Хочу поздравить всех с Днем вышиванки! Вижу, многие депутаты присоединились к празднованию - пришли в Киевсовет в вышиванках. Спасибо вам за это!" - сказал он.

Мэр отметил, что удивлен количеством людей, одетых в национальные рубашки, которых он увидел по дороге на работу.

Фото: kiev.klichko.org

"Сегодня утром ехал на работу, столько людей на улицах Киева в вышиванках - красивые и гордые. Так приятно!" - сказал Кличко.

Мэр столицы также призвал всех уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское.

"И демонстрировать, что мы достойные украинцы прежде всего своими делами. Каждый в своей профессии, в том, что он делает на благо Украины, на благо нашего города! С праздником вас!", - сказал он.

Виталий Кличко (Фото: kiev.klichko.org)

Как сообщалось ранее, в День вышиванки многие политики, деятели культуры, чиновники, военные, журналисты, общественные деятели, звезды и простые украинцы активно делятся в сети фото в традиционной национальной сорочке.

Также мы писали о том, что недавно мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву - за 50 тыс. долларов. Деньги WBC традиционно собирал на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире

Напомним, что по словам Кличко, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть до конца следующего года.