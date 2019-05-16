Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост

Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Автосообщение откроется к концу следующего года

Автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть до конца следующего года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Наша задача - до конца следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", - сказал Кличко.

По его словам, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.

Также в течение ближайших двух лет в столице планируют завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской ветки метрополитена - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Кличко также отметил, что на Шулявском путепроводе строительные работы продолжаются по графику.

"Работы по возведению Шулявского моста идут по графику. Наши планы - до конца года открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепроводу", - сказал Кличко.