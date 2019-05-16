Красиві та горді: Кличко привітав українців із Днем вишиванки (фото)

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем вишиванки. Сам градоначальник прийшов до Київради теж у вишиванці. Сорочку з вишивкою білим по білому, за словами Кличка, подарували йому колись під Полтавою, розповіли у прес-службі мера.

Він почав засідання Київради з привітання українців з святом.

"Хочу привітати всіх з Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до відзначення свята - прийшли в Київраду в вишиванках. Дякую вам за це!" - сказав він.

Мер зазначив, що здивований кількістю людей, одягнених у національні сорочки, яких він побачив дорогою на роботу.

Фото: kiev.klichko.org

"Сьогодні вранці їхав на роботу, стільки людей на вулицях Києва в вишиванках - красиві і горді. Так приємно!" - сказав Кличко.

Мер столиці також закликав всіх шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське.

"І демонструвати, що ми гідні українці перш за все своїми справами. Кожен в своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого міста! Зі святом вас!", - сказав він.

Віталій Кличко (Фото: kiev.klichko.org)

Як повідомлялося раніше, у День вишиванки багато політиків, діячів культури, чиновників, військових, журналістів, громадських діячів, зірок та простих українців активно діляться в мережі фото в традиційній національній сорочці.

Також ми писали про те, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада (WBC), продав лот - екскурсію по Києву - за 50 тис. доларів. Гроші WBC традиційно збирав на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі

Нагадаємо, що за словами Кличка, автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року.