Красиві привітання з 8 березня у картинках, прозі і віршах

8 березня - це день, коли весь світ захоплюється чарівністю, силою і добротою жінок. Це свято ніжності, весняного пробудження та тепла.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує красиві привітання з 8 березня у картинках, віршах та прозі.

Привітання з 8 березня у віршах та прозі

У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!

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Зі святом, з 8 Березня! Бажаю, щоб щоранку починалося з кави, посмішки, букету квітів, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, приємної млості; день радував безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми, красою та привітністю; вечір закінчувався щасливою втомою, романтизмом та солодкими снами. Будь шикарною богинею та царицею чоловічих сердець!

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Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Бажаю весняного настрою, посмішок, тепла та натхнення. Нехай щастям і любов'ю наповниться душа і серце. Радійте життю і будьте дорогі близьким вам людям!

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Кохана, вітаю тебе зі святом 8 Березня! Хочу побажати тобі більше сонячних днів, щоб усі твої мрії збувалися, а поставлені цілі здійснювалися без нічого. Залишайся такою ж прекрасною, милою, ніжною та красивою. Я тебе люблю!



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Сердечно вітаю з Міжнародним жіночим днем! Бажаю мирного неба, святкового настрою, сюрпризів долі, перевірених друзів, сталості у стосунках, щирого щастя, кохання, радостей життя та моря позитиву!

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У Міжнародний жіночий день хочу побажати відмінного настрою, щирих побажань та добрих усмішок! Нехай весна подарує початок нових подій, які радуватимуть щодня!

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Люба бабуся! У Міжнародний жіночий день я бажаю, щоб ти завжди була життєрадісною і частіше посміхалася! Нехай весна піднесе тобі багато тепла, добра та любові! Бажаю тобі бути здоровою, сповненою сил і енергії, щоб кожен день освітлювався яскравими подіями!



Привітання з 8 березня сестрі

Для сестрички, для своєї,

Я купити мав лілеї,

Але трохи не вгадав:

Мало грошенят зібрав.

Та сестру не розчарую,

Їй тюльпани подарую,

Я сестричку обіймаю,

З 8 березня вітаю!

Привітання з 8 березня для мами

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна -

Ти така у нас одна!

Привітання з 8 березня бабусі

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім -

На радість онукам і дітям своїм.

***

Вітаю вас із святом славним,

Із першим подихом весни,

З букетом пролісків прекрасних,

З тріумфом сили і краси.

Бажаю я кохання в серці

У цей жіночий, світлий день.

Нехай відсипле доля щастя

Вам з сотню повних, гарних жмень.

Вам - прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!



***

На весняне жіноче свято

Признаюся тобі в любові.

Про це сказали слів багато,

Та сенс не тільки в цьому слові.

Ці найщиріші почуття

Прийми, кохана, як дарунок.

А ще - мій палкий поцілунок

Тож ось я твій - на все життя!

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