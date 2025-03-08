Красиві привітання з 8 березня у картинках, прозі і віршах
8 березня - це день, коли весь світ захоплюється чарівністю, силою і добротою жінок. Це свято ніжності, весняного пробудження та тепла.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує красиві привітання з 8 березня у картинках, віршах та прозі.
Привітання з 8 березня у віршах та прозі
У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!
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Зі святом, з 8 Березня! Бажаю, щоб щоранку починалося з кави, посмішки, букету квітів, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, приємної млості; день радував безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми, красою та привітністю; вечір закінчувався щасливою втомою, романтизмом та солодкими снами. Будь шикарною богинею та царицею чоловічих сердець!
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Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Бажаю весняного настрою, посмішок, тепла та натхнення. Нехай щастям і любов'ю наповниться душа і серце. Радійте життю і будьте дорогі близьким вам людям!
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Кохана, вітаю тебе зі святом 8 Березня! Хочу побажати тобі більше сонячних днів, щоб усі твої мрії збувалися, а поставлені цілі здійснювалися без нічого. Залишайся такою ж прекрасною, милою, ніжною та красивою. Я тебе люблю!
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Сердечно вітаю з Міжнародним жіночим днем! Бажаю мирного неба, святкового настрою, сюрпризів долі, перевірених друзів, сталості у стосунках, щирого щастя, кохання, радостей життя та моря позитиву!
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У Міжнародний жіночий день хочу побажати відмінного настрою, щирих побажань та добрих усмішок! Нехай весна подарує початок нових подій, які радуватимуть щодня!
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Люба бабуся! У Міжнародний жіночий день я бажаю, щоб ти завжди була життєрадісною і частіше посміхалася! Нехай весна піднесе тобі багато тепла, добра та любові! Бажаю тобі бути здоровою, сповненою сил і енергії, щоб кожен день освітлювався яскравими подіями!
Привітання з 8 березня сестрі
Для сестрички, для своєї,
Я купити мав лілеї,
Але трохи не вгадав:
Мало грошенят зібрав.
Та сестру не розчарую,
Їй тюльпани подарую,
Я сестричку обіймаю,
З 8 березня вітаю!
Привітання з 8 березня для мами
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна -
Ти така у нас одна!
Привітання з 8 березня бабусі
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров'я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім -
На радість онукам і дітям своїм.
***
Вітаю вас із святом славним,
Із першим подихом весни,
З букетом пролісків прекрасних,
З тріумфом сили і краси.
Бажаю я кохання в серці
У цей жіночий, світлий день.
Нехай відсипле доля щастя
Вам з сотню повних, гарних жмень.
Вам - прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
***
На весняне жіноче свято
Признаюся тобі в любові.
Про це сказали слів багато,
Та сенс не тільки в цьому слові.
Ці найщиріші почуття
Прийми, кохана, як дарунок.
А ще - мій палкий поцілунок
Тож ось я твій - на все життя!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти HappyB, "Зернятко".