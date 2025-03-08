Красивые поздравления с 8 марта в картинках, прозе и стихах

8 марта - это день, когда весь мир восхищается очарованием, силой и добротой женщин. Это праздник нежности, весеннего пробуждения и тепла.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые поздравления с 8 марта в картинках, стихах и прозе.

Поздравления с 8 марта в стихах и прозе

В этот замечательный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, безграничного счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости!

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С праздником, с 8 Марта! Желаю, чтобы каждое утро начиналось с кофе, улыбки, букета цветов, радостных новостей, солнечных лучиков на лице, приятной неги; день радовал беззаботностью, новыми встречами, искренними людьми, красотой и радушием; вечер заканчивался счастливой усталостью, романтизмом и сладкими снами. Будь шикарной богиней и царицей мужских сердец!

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Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

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Любимая, поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Хочу пожелать тебе больше солнечных дней, чтобы все твои мечты сбывались, а поставленные цели осуществлялись налегке. Оставайся такой же прекрасной, милой, нежной и красивой. Я тебя люблю!



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Сердечно поздравляю с Международным женским днем! Желаю мирного неба, праздничного настроения, сюрпризов судьбы, проверенных друзей, постоянства в отношениях, искреннего счастья, любви, радостей жизни и моря позитива!

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В Международный женский день хочу пожелать отличного настроения, искренних пожеланий и добрых улыбок! Пусть весна подарит начало новых событий, которые будут радовать каждый день!

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Дорогая бабушка! В Международный женский день я желаю, чтобы ты всегда была жизнерадостной и чаще улыбалась! Пусть весна преподнесет тебе много тепла, добра и любви! Желаю тебе быть здоровой, полной сил и энергии, чтобы каждый день озарялся яркими событиями!



Привітання з 8 березня сестрі

Для сестрички, для своєї,

Я купити мав лілеї,

Але трохи не вгадав:

Мало грошенят зібрав.

Та сестру не розчарую,

Їй тюльпани подарую,

Я сестричку обіймаю,

З 8 березня вітаю!

Привітання з 8 березня для мами

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна -

Ти така у нас одна!

Привітання з 8 березня бабусі

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім -

На радість онукам і дітям своїм.

***

Вітаю вас із святом славним,

Із першим подихом весни,

З букетом пролісків прекрасних,

З тріумфом сили і краси.

Бажаю я кохання в серці

У цей жіночий, світлий день.

Нехай відсипле доля щастя

Вам з сотню повних, гарних жмень.

Вам - прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

***

На весняне жіноче свято

Признаюся тобі в любові.

Про це сказали слів багато,

Та сенс не тільки в цьому слові.

Ці найщиріші почуття

Прийми, кохана, як дарунок.

А ще - мій палкий поцілунок

Тож ось я твій - на все життя!

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