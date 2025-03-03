Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханої
Обрати ідеальний подарунок на 8 Березня - завдання не з легких, особливо якщо хочеться здивувати і порадувати. Гаджети - чудовий варіант для сучасних жінок, адже вони поєднують у собі практичність, стиль і технології.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на жіночий сайт Glamour.
Багатофункціональна паличка для догляду за шкірою Solawave 4-в-1 Radiant Renewal
Ціна: 6500 гривень
Solawave - це портативна паличка, що використовує червоне світло для зменшення зморшок і тонких ліній, поліпшення тону і текстури шкіри, а також стимулювання вироблення колагену.
За допомогою гаджета ви отримаєте зменшення набряклості та легкий ліфтинг. Вранці це особливо корисно, тому що допомагає позбутися зайвої рідини, що накопичилася за ніч.
Solawave 4-в-1 Radiant Renewal
Розумний сад Click and Grow
Ціна: 4 999 гривень
Немає місця для городу? Не проблема. Ця система для вирощування рослин у приміщенні дає змогу легко вирощувати зелень і трави для кулінарних експериментів. Гідропонна грядка, керована через додаток, повністю автоматизована, що робить процес максимально простим і практично безпомилковим.
Розумний сад Click and Grow
Лазерний прилад для видалення волосся Ulike
Ціна: 13 999 гривень
Цей популярний лазерний епілятор для домашнього використання коштує набагато дешевше за салонні процедури, але вже за кілька тижнів позбавляє небажаного волосся - на пахвах, ногах і навіть у зоні бікіні.
Лазерний прилад для видалення волосся Ulike
Розумне кільце Oura Ring 4
Ціна: 14 999 гривень
Цей непомітний гаджет, доступний у п'яти металевих відтінках, відстежує сон, активність і частоту серцевих скорочень, допомагаючи контролювати стан здоров'я.
Oura Ring надає детальну аналітику сну, яка допоможе вам скорегувати режим відпочинку і поліпшити якість сну.
Oura Ring 4
Будильник Hatch Restore 2 з імітацією світанку
Ціна: 8 300 гривень
Цей розумний будильник допоможе легко прокидатися вранці - він поступово збільшує яскравість світла в кімнаті перед сигналом, створюючи природний ефект пробудження.
А вночі він може використовуватися як звуковий гаджет, створюючи розслаблюючу атмосферу перед сном.
Hatch Restore 2
Зволожувач повітря Canopy Humidifier Starter Set
Ціна: 8 600 гривень
У сухі зимові місяці цей стильний зволожувач стане незамінним помічником. Він не створює надмірної вологості, працюючи за спеціальною технологією, яка підтримує комфортний рівень вологості в приміщенні.
Canopy Humidifier Starter Set
Професійний паровий апарат для обличчя Dr. Dennis Gross Skincare Pro
Ціна: 9 570 гривень
Як спа-процедура в домашніх умовах, цей гаджет використовує пар для глибокого очищення пор, зволоження шкіри і поліпшення кровообігу.
Dr. Dennis Gross Skincare Pro
Прилад для догляду за шкірою Therabody TheraFace Pro
Ціна: 17 550 гривень
Цей унікальний б'юті-гаджет від Therabody оснащений чотирма різними насадками, які забезпечують точковий масаж обличчя, шиї та шкіри голови. Він допомагає очищати шкіру, знімати напругу, покращувати кровообіг і зменшувати набряклість одночасно. У комплект також входять насадки для світлотерапії з червоним і синім світлом.
Therabody TheraFace Pro
Стартовий набір NuFace Mini Microcurrent Facial Device
Ціна: 9 300 гривень
Цей гаджет використовує мікроструми для тонусу і підтяжки м'язів обличчя, а також зменшує зморшки і тонкі лінії.
NuFace Mini Microcurrent Facial Device
Камера для домашніх тварин Petcube Cam
Ціна: 1 999 гривень
Якщо найбільше турбує розлука з вихованцем під час роботи або подорожей, ця розумна камера - ідеальне рішення. Вона дає змогу спостерігати за улюбленцем, грати з ним і навіть розмовляти, перебуваючи в будь-якій точці світу.
Petcube Cam
Розумний годинник Apple Watch Series 9
Ціна: 16 999 гривень
Новітній розумний годинник Apple Watch - це не тільки стильний аксесуар, а й просунутий фітнес-трекер. Він отримав оновлені функції моніторингу здоров'я, включно з аналізом сну і жіночого циклу. У смарт-годиннику є додаток для усвідомленості, де можна записувати свій настрій та емоції.
Apple Watch Series 9
Масажний пістолет TheraGun Sense
Ціна: 16 590 гривень
Ця версія оснащена чотирма насадками з різною інтенсивністю, які допомагають позбутися м'язової напруги і відновитися після тренувань. Це чудовий гаджет для активних людей, яким не хочеться витрачати гроші на дорогі масажі.
TheraGun Sense
LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro
Ціна: 24 080 гривень
Маска для світлотерапії з червоним і синім світлом DRx SpectraLite FaceWare Pro швидко завоювала популярність у соцмережах, адже дуже зручно сидить на обличчі й не викликає дискомфорту.
LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro
Розумний кухоль Ember Smart Mug
Ціна: 8 580 гривень
Ідеальний подарунок як для зайнятої мами, так і для офісного працівника. Цей розумний кухоль підтримує ідеальну температуру напою протягом 90 хвилин. Вона нагріває каву або чай до 51-63 градусів за Цельсієм і сигналізує LED-індикатором, коли напій готовий до вживання. Це багатофункціональний аксесуар, який швидко стає незамінним.
Ember Smart Mug
Аерогриль Cosori Air Fryer Pro
Ціна: 4 999 гривень
Біла побутова техніка зустрічається не так вже й часто, але ця модель поєднує стиль і функціональність. Компактний аерогриль не тільки має чудовий вигляд на кухонній стільниці, а й дає змогу швидко готувати хрусткі страви з мінімальною кількістю олії. Ідеально для тих, хто цінує красу і зручність у побуті.
Аерогриль Cosori Air Fryer Pro
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