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Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханої

Понеділок 03 березня 2025 18:45
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Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханої Круті гаджети, які стануть чудовим подарунком на 8 Березня (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Обрати ідеальний подарунок на 8 Березня - завдання не з легких, особливо якщо хочеться здивувати і порадувати. Гаджети - чудовий варіант для сучасних жінок, адже вони поєднують у собі практичність, стиль і технології.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на жіночий сайт Glamour.

Багатофункціональна паличка для догляду за шкірою Solawave 4-в-1 Radiant Renewal

Ціна: 6500 гривень

Solawave - це портативна паличка, що використовує червоне світло для зменшення зморшок і тонких ліній, поліпшення тону і текстури шкіри, а також стимулювання вироблення колагену.

За допомогою гаджета ви отримаєте зменшення набряклості та легкий ліфтинг. Вранці це особливо корисно, тому що допомагає позбутися зайвої рідини, що накопичилася за ніч.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїSolawave 4-в-1 Radiant Renewal

Розумний сад Click and Grow

Ціна: 4 999 гривень

Немає місця для городу? Не проблема. Ця система для вирощування рослин у приміщенні дає змогу легко вирощувати зелень і трави для кулінарних експериментів. Гідропонна грядка, керована через додаток, повністю автоматизована, що робить процес максимально простим і практично безпомилковим.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїРозумний сад Click and Grow

Лазерний прилад для видалення волосся Ulike

Ціна: 13 999 гривень

Цей популярний лазерний епілятор для домашнього використання коштує набагато дешевше за салонні процедури, але вже за кілька тижнів позбавляє небажаного волосся - на пахвах, ногах і навіть у зоні бікіні.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїЛазерний прилад для видалення волосся Ulike

Розумне кільце Oura Ring 4

Ціна: 14 999 гривень

Цей непомітний гаджет, доступний у п'яти металевих відтінках, відстежує сон, активність і частоту серцевих скорочень, допомагаючи контролювати стан здоров'я.

Oura Ring надає детальну аналітику сну, яка допоможе вам скорегувати режим відпочинку і поліпшити якість сну.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїOura Ring 4

Будильник Hatch Restore 2 з імітацією світанку

Ціна: 8 300 гривень

Цей розумний будильник допоможе легко прокидатися вранці - він поступово збільшує яскравість світла в кімнаті перед сигналом, створюючи природний ефект пробудження.

А вночі він може використовуватися як звуковий гаджет, створюючи розслаблюючу атмосферу перед сном.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїHatch Restore 2

Зволожувач повітря Canopy Humidifier Starter Set

Ціна: 8 600 гривень

У сухі зимові місяці цей стильний зволожувач стане незамінним помічником. Він не створює надмірної вологості, працюючи за спеціальною технологією, яка підтримує комфортний рівень вологості в приміщенні.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїCanopy Humidifier Starter Set

Професійний паровий апарат для обличчя Dr. Dennis Gross Skincare Pro

Ціна: 9 570 гривень

Як спа-процедура в домашніх умовах, цей гаджет використовує пар для глибокого очищення пор, зволоження шкіри і поліпшення кровообігу.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїDr. Dennis Gross Skincare Pro

Прилад для догляду за шкірою Therabody TheraFace Pro

Ціна: 17 550 гривень

Цей унікальний б'юті-гаджет від Therabody оснащений чотирма різними насадками, які забезпечують точковий масаж обличчя, шиї та шкіри голови. Він допомагає очищати шкіру, знімати напругу, покращувати кровообіг і зменшувати набряклість одночасно. У комплект також входять насадки для світлотерапії з червоним і синім світлом.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїTherabody TheraFace Pro

Стартовий набір NuFace Mini Microcurrent Facial Device

Ціна: 9 300 гривень

Цей гаджет використовує мікроструми для тонусу і підтяжки м'язів обличчя, а також зменшує зморшки і тонкі лінії.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїNuFace Mini Microcurrent Facial Device

Камера для домашніх тварин Petcube Cam

Ціна: 1 999 гривень

Якщо найбільше турбує розлука з вихованцем під час роботи або подорожей, ця розумна камера - ідеальне рішення. Вона дає змогу спостерігати за улюбленцем, грати з ним і навіть розмовляти, перебуваючи в будь-якій точці світу.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїPetcube Cam

Розумний годинник Apple Watch Series 9

Ціна: 16 999 гривень

Новітній розумний годинник Apple Watch - це не тільки стильний аксесуар, а й просунутий фітнес-трекер. Він отримав оновлені функції моніторингу здоров'я, включно з аналізом сну і жіночого циклу. У смарт-годиннику є додаток для усвідомленості, де можна записувати свій настрій та емоції.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїApple Watch Series 9

Масажний пістолет TheraGun Sense

Ціна: 16 590 гривень

Ця версія оснащена чотирма насадками з різною інтенсивністю, які допомагають позбутися м'язової напруги і відновитися після тренувань. Це чудовий гаджет для активних людей, яким не хочеться витрачати гроші на дорогі масажі.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїTheraGun Sense

LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Ціна: 24 080 гривень

Маска для світлотерапії з червоним і синім світлом DRx SpectraLite FaceWare Pro швидко завоювала популярність у соцмережах, адже дуже зручно сидить на обличчі й не викликає дискомфорту.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїLED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Розумний кухоль Ember Smart Mug

Ціна: 8 580 гривень

Ідеальний подарунок як для зайнятої мами, так і для офісного працівника. Цей розумний кухоль підтримує ідеальну температуру напою протягом 90 хвилин. Вона нагріває каву або чай до 51-63 градусів за Цельсієм і сигналізує LED-індикатором, коли напій готовий до вживання. Це багатофункціональний аксесуар, який швидко стає незамінним.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїEmber Smart Mug

Аерогриль Cosori Air Fryer Pro

Ціна: 4 999 гривень

Біла побутова техніка зустрічається не так вже й часто, але ця модель поєднує стиль і функціональність. Компактний аерогриль не тільки має чудовий вигляд на кухонній стільниці, а й дає змогу швидко готувати хрусткі страви з мінімальною кількістю олії. Ідеально для тих, хто цінує красу і зручність у побуті.

Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханоїАерогриль Cosori Air Fryer Pro

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