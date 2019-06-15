Заметили в платье и с макияжем: Уилл Смит решил стать женщиной (фото)

Уилл Смит решил стать женщиной - фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)

Голливудский актер перевоплотился в неожиданного персонажа "Алладина"

Уилл Смит примерил традиционный женский костюм, нанес макияж и опубликовал провокационный снимок в своем профиле в социальной сети Instagram. Сеть буквально "взорвалась" бурными комментариями. Многие с иронией писали, что голливудскому актеру очень идет женская одежда.

Американский актер Уилл Смит сыграл Джина в художественном фильме Гая Ричи "Алладин". Фотография, по всей видимости, была сделана во время съемочного процесса. Звезда американского кино решил поделиться снимком, чтобы напомнить, что кинолента до сих пор в прокате.

"Алладин" до сих пор в кинотеатрах! Как вы будете сопротивляться этому?!" – написал актер в подписи к снимку.

Уилл Смит решил стать женщиной – фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)

Но фотография вызвала совершенно другую реакцию. Многие с иронией посмеялись над образом Смита:

Чееееерт… Она прекрасна…

Когда в 3 часа ночи в клубе свет загорается.

Эпично.

Красивая. Она светится изнутри. Наверное, пьет просто.

Очень обидно! Устали от мужчин все мужчины, особенно черные мужчины, одетые в женскую одежду.

Уилл Смит решил стать женщиной – фотофакт (скриншоты)

Напомним, что ранее Уилл Смит признался, что впервые увидеть "Звездные войны" было лучше, чем секс.

Также мы писали, что сын Уилла Смита сделал сенсационное признание.

До этого актер выступил на сцене в качестве стендап-комика.