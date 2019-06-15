Заметили в платье и с макияжем: Уилл Смит решил стать женщиной (фото)

Голливудский актер перевоплотился в неожиданного персонажа "Алладина"
Уилл Смит примерил традиционный женский костюм, нанес макияж и опубликовал провокационный снимок в своем профиле в социальной сети Instagram. Сеть буквально "взорвалась" бурными комментариями. Многие с иронией писали, что голливудскому актеру очень идет женская одежда.
Американский актер Уилл Смит сыграл Джина в художественном фильме Гая Ричи "Алладин". Фотография, по всей видимости, была сделана во время съемочного процесса. Звезда американского кино решил поделиться снимком, чтобы напомнить, что кинолента до сих пор в прокате.
"Алладин" до сих пор в кинотеатрах! Как вы будете сопротивляться этому?!" – написал актер в подписи к снимку.
Уилл Смит решил стать женщиной – фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)
Но фотография вызвала совершенно другую реакцию. Многие с иронией посмеялись над образом Смита:
Уилл Смит решил стать женщиной – фотофакт (скриншоты)
Напомним, что ранее Уилл Смит признался, что впервые увидеть "Звездные войны" было лучше, чем секс.
Также мы писали, что сын Уилла Смита сделал сенсационное признание.