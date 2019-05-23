Фильм "Аладдин": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Аладдин" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Джинн в исполнении Уилла Смита и самые современные технологии мира кино - в знаменитой сказочной истории об Аладдине от режиссера Гая Ричи

23 мая в украинский прокат выходит комедийный мюзикл "Аладдин". Смотреть онлайн трейлер премьеры можно у нас на Styler.

Аладин - официальный трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

О чем фильм

Персонажи популярного мультфильма студии Disney вновь оживут на киноэкранах спустя 27 лет. Сюжет арабской сказки неизменен - воришка Аладдин мечтает покорить сердце принцессы Жасмин и готов ради этого на все.

Кадр из фильма "Аладдин" (скрин YouTube/B&H Film Distribution Company)

Тем временем хитрый визирь Джафар хочет захватить власть в Аграбе, но для этого ему нужно завладеть волшебной лампой. И здесь Джафар сталкивается со сложностью, ведь пройти в пещеру чудес, где спрятано желанное сокровище, может лишь тот, кого назвают "алмаз неограненный". Удивительно, но этим человеком является Аладдин.

Актеры и роли

Режиссером и сценаристом фильма стал Гай Ричи ("Шерлок Холмс", "Меч короля Артура", "Большой куш"). Роль Аладдина исполнил Мена Массуд. Принцесу Жасмин сыграла Наоми Скотт. На роль восточной красавицы также рассматривалась британская певица и танцовщица Джейд Фёруолл.

Уилл Смит в роли Джинна (скрин YouTube/B&H Film Distribution Company)

Самого колоритного персонажа, Джинна из волшебной лампы, сыграл Уилл Смит. Еще до выхода фильма в прокат, игру актера раскритиковали. Но Смит заявил, что нужно дождаться премьеры и сначала посмотреть фильм полностью.

Джафара мечтал сыграть британский актер Патрик Стюарт, который в 1992 году отказался работать в анимационном фильме Диснея. Однако в новом фильме роль визиря досталась Марвану Кензари.

Кстати, ранее в прокат вышел остросюжетный боевик "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли.

Также смотрите на Styler трейлер премьерного фильма "Гений и безумец" Мэла Гибсона о создателе словаря английского языка и его безумном помощнике.