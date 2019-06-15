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Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

STYLERПерсони    15.06.2019 - 16:31
Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)
Уілл Сміт вирішив стати жінкою - фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)

Голлівудський актор перевтілився в несподіваного персонажа "Алладіна"

Уілл Сміт приміряв традиційний жіночий костюм, зробив макіяж і опублікував провокаційний знімок у своєму профілі в соціальній мережі Instagram. Мережа буквально "вибухнула" бурхливими коментарями. Багато хто з іронією писав, що голлівудському акторові дуже личить жіночий одяг.

Американський актор Уілл Сміт зіграв Джина в художньому фільмі Гая Річі "Алладін". Фотографія, по всій видимості, була зроблена під час знімального процесу. Зірка американського кіно вирішив поділитися знімком, щоб нагадати, що кінострічка досі в прокаті.

"Алладін" досі в кінотеатрах! Як ви будете чинити опір цьому?!" – написав актор у підписі до світлини.

Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

Уілл Сміт вирішив стати жінкою – фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)

Але фотографія викликала зовсім іншу реакцію. Багато з іронією посміялися над образом Сміта:

  • Чооооорт... Вона прекрасна...
  • Коли о 3 годині ночі в клубі загоряється світло.
  • Епічно.
  • Красива. Вона світиться зсередини. Напевно, просто п'є.
  • Дуже прикро! Втомилися від чоловіків всі чоловіки, особливо чорні чоловіки, одягнені в жіночий одяг.

Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

Уілл Сміт вирішив стати жінкою – фотофакт (скріншоти)

Нагадаємо, що раніше Уілл Сміт зізнався, що вперше побачити "Зоряні війни" було краще, ніж секс.

Також ми писали, що син Уілла Сміта зробив сенсаційне зізнання.

До цього актор виступив на сцені в якості стендап-комік.

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Новини України актерУилл Смит
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