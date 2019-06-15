Помітили в сукні і з макіяжем: Уілл Сміт вирішив стати жінкою (фото)

Голлівудський актор перевтілився в несподіваного персонажа "Алладіна"
Уілл Сміт приміряв традиційний жіночий костюм, зробив макіяж і опублікував провокаційний знімок у своєму профілі в соціальній мережі Instagram. Мережа буквально "вибухнула" бурхливими коментарями. Багато хто з іронією писав, що голлівудському акторові дуже личить жіночий одяг.
Американський актор Уілл Сміт зіграв Джина в художньому фільмі Гая Річі "Алладін". Фотографія, по всій видимості, була зроблена під час знімального процесу. Зірка американського кіно вирішив поділитися знімком, щоб нагадати, що кінострічка досі в прокаті.
"Алладін" досі в кінотеатрах! Як ви будете чинити опір цьому?!" – написав актор у підписі до світлини.
Уілл Сміт вирішив стати жінкою – фотофакт (фото: instagram.com/willsmith)
Але фотографія викликала зовсім іншу реакцію. Багато з іронією посміялися над образом Сміта:
Уілл Сміт вирішив стати жінкою – фотофакт (скріншоти)
Нагадаємо, що раніше Уілл Сміт зізнався, що вперше побачити "Зоряні війни" було краще, ніж секс.
Також ми писали, що син Уілла Сміта зробив сенсаційне зізнання.