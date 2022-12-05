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Кращий рецепт Олів'є: розкрито всі секрети ідеального салату

Фото: Салат Олів'є (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українська кулінарка розповіла, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за перевіреним рецептом. І хоча цей новорічний символ виглядає простим і звичним, є низка нюансів і тонкощів, які зроблять вашу страву незабутньою.

Своїми секретами поділилася кулінарка Наталія Данилюк.

Інгредієнти:

  • 3 шт. відварених картоплини
  • 2 шт. відварених морквини
  • 1 шт. цибулі
  • 2 шт. відварених яйця
  • 300 г молочної ковбаси
  • 6 шт. огірків (маринований/кислий/свіжий - кількість огірків залежить від розміру, великих достатньо 2 шт.)
  • 1 банка горошку консервованого
  • Пучок зеленої цибулі для смаку
  • Сіль, перець до смаку
  • 150 г майонезу, краще - домашнього

Покрокове приготування

Готувати Олів'є дуже просто. Наріжте дрібно всі компоненти. Змішайте їх і заправте майонезом.

Поперчіть і посоліть до смаку.

Щоб салат вийшов по-справжньому смачним, приготуйте домашній майонез. Змішайте в блендері сире яйце, 0,5 ч. л. солі, 1 ч. л. гірчиці. Додайте 1 ст. л. оцту або соку лимона, влийте 1 склянку олії без запаху і знову збийте до густої консистенції.


Раніше ми писали, як приготувати салат Олів'є за ресторанним рецептом.

Крім того, повідомлялося, як приготувати Шубу перевіреним способом.

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