Кращий рецепт Олів'є: розкрито всі секрети ідеального салату

Українська кулінарка розповіла, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за перевіреним рецептом. І хоча цей новорічний символ виглядає простим і звичним, є низка нюансів і тонкощів, які зроблять вашу страву незабутньою.
Своїми секретами поділилася кулінарка Наталія Данилюк.
Готувати Олів'є дуже просто. Наріжте дрібно всі компоненти. Змішайте їх і заправте майонезом.
Поперчіть і посоліть до смаку.
Щоб салат вийшов по-справжньому смачним, приготуйте домашній майонез. Змішайте в блендері сире яйце, 0,5 ч. л. солі, 1 ч. л. гірчиці. Додайте 1 ст. л. оцту або соку лимона, влийте 1 склянку олії без запаху і знову збийте до густої консистенції.
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