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Лучший рецепт Оливье: раскрыты все секреты идеального салата

Фото: Салат Оливье (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская кулинар рассказала, как приготовить вкуснейший салат Оливье по проверенному рецепту. И хотя этот новогодний символ выглядит простым и привычным, есть ряд нюансов и тонкостей, которые сделают ваше блюдо незабываемым.

Своими секретами поделилась кулинар Наталья Данилюк.

Ингредиенты:

  • 3 шт. отварных картофелины
  • 2 шт. отварных морковки
  • 1 шт. лука
  • 2 шт. отварных яйца
  • 300 г молочной колбасы
  • 6 шт. огурцов (маринованный/кислый/свежий – количество огурцов зависит от размера, больших достаточно 2 шт.)
  • 1 банка горошка консервированного
  • Пучок зеленого лука для вкуса
  • Соль, перец по вкусу
  • 150 г майонеза, лучше – домашнего

Пошаговое приготовление

Готовить оливье очень просто. Нарежьте мелко все компоненты. Смешайте их и заправьте майонезом.

Поперчите и посолите по вкусу.

Чтобы салат получился по-настоящему вкусным, приготовьте домашний майонез. Смешайте в блендере сырое яйцо, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. горчицы. Добавьте 1 ст. л. уксуса или сока лимона, влейте 1 стакан растительного масла без запаха и снова взбейте до густой консистенции.


Раньше мы писали, как приготовить салат Оливье по ресторанному рецепту.

Кроме того, сообщалось, как приготовить Шубу проверенным способом.

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