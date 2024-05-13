Кращі вітаміни для шкіри обличчя і в яких продуктах їх найбільше

Кожен знає, що вітаміни грають ключову роль у здоров'ї нашого організму. Але чи знали ви, що деякі вітаміни також мають чудові властивості для шкіри, роблячи її сяючою та здоровою? Розгляньмо найважливіші вітаміни для краси шкіри та дізнаємось, де їх можна знайти у природній їжі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному коментарю від лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Вітамін С

Анна каже, що цей вітамін є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі шкідливими вільними радикалами та стимулює колагеновий синтез.

Щоб забезпечити свою шкіру вітаміном С, споживайте цитрусові фрукти, ягоди, ківі, червону і жовту паприку та інші овочі та фрукти.

Вітамін Е

"Ще один потужний антиоксидант, вітамін Е, допомагає захищати шкіру від ушкоджень, зв'язаних з ультрафіолетовим випромінюванням", - пояснює лікар-косметолог.

Ви можете знайти його у горіхах, насінні, авокадо, шпинаті та маслянистих рибах.

Вітамін А

За словами Анни, цей вітамін сприяє виробленню нових клітин шкіри, що робить його корисним для боротьби з акне та зменшення ознак старіння. Знайдете вітамін А у моркві, солодкому перці, спаржі та манго.

Кращі вітаміни для шкіри обличчя (фото: Freepik)

Вітамін D

"Щоб ваша шкіра залишалася здоровою, потрібно мати достатньо вітаміну D. Він допомагає зменшити запалення і покращує загальний стан шкіри", - зауважила косметолог.

Сонячне світло - головне джерело вітаміну D, а також його можна знайти в жирних сортах риби, яєчному жовтку та грибах.

Вітамін К

Вітамін К допомагає зменшити темні плями й пігментацію, роблячи шкіру більш рівною та світлою. Він зустрічається в листовій зелені, броколі та капусті.

"Не забувайте включати ці вітаміни у своє щоденне харчування, щоб ваша шкіра завжди залишалася сяючою та здоровою. Пам'ятайте, що правильне харчування - це ключ до краси зсередини та зовні!",- резюмує Анна.